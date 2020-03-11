25.66 / 26.36 28.84 / 29.74
Киев: +7
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Пассажиры автобуса "Таллинн — Санкт-Петербург" утроили "бунт" из-за кашляющего пассажира

17:06 11 марта 2020 206
Пассажиры автобуса «Таллинн&nbsp;— Санкт-Петербург» утроили «бунт» из-за кашляющего пассажира
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В эстонской Нарве высадили из автобуса кашляющего пассажира рейсового автобуса, следовавшего из Таллинна в Санкт-Петербург. Напомним, в Красноярске постояльцы одного из хостелов приняли артистов бурятского театра «Байкал» за больных коронавирусом китайцев.

По данным местных СМИ, инициаторами «санкций» выступили другие пассажиры.

Доводы соседа о том, что он всего лишь страдает аллергией, их не убедили, сообщает RusDelfi.

Отметим, что на фоне интенсивно распространяющегося по миру коронавируса в Украине пошли на чрезвычайные меры — в нашей стране с 12 марта и до 3 апреля вводится карантин. Такое решение было принято на заседании правительства.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Михаил Гаврилюк

Больше, чем в Раде: экс-нардеп Гаврилюк рассказал, сколько зарабатывает в такси

Пассажиры автобуса «Таллинн&nbsp;— Санкт-Петербург» утроили «бунт» из-за кашляющего пассажира

Пассажиры автобуса "Таллинн — Санкт-Петербург" утроили "бунт" из-за кашляющего пассажира

Махмуд Ахмадинежад

Бывший президент Ирана заявил, что коронавирус — биологическое оружие, созданное в лаборатории

коронавирус

В Украине ввели карантин из-за коронавируса: что об этом известно

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер