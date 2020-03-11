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Пассажиры автобуса "Таллинн — Санкт-Петербург" утроили "бунт" из-за кашляющего пассажира
В эстонской Нарве высадили из автобуса кашляющего пассажира рейсового автобуса, следовавшего из Таллинна в Санкт-Петербург. Напомним, в Красноярске постояльцы одного из хостелов приняли артистов бурятского театра «Байкал» за больных коронавирусом китайцев.
По данным местных СМИ, инициаторами «санкций» выступили другие пассажиры.
Доводы соседа о том, что он всего лишь страдает аллергией, их не убедили, сообщает RusDelfi.
Отметим, что на фоне интенсивно распространяющегося по миру коронавируса в Украине пошли на чрезвычайные меры — в нашей стране с 12 марта и до 3 апреля вводится карантин. Такое решение было принято на заседании правительства.
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