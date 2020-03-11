Иран согласился отдать Украине «черные ящики» сбитого Boeing 737

Мир

Иран согласился передать Украине «черные ящики» со сбитого в Иране пассажирского самолета авиакомпании «МАУ». Об этом в Twitter написал посол Украины в Канаде Андрей Шевченко, комментируя итоги сессии Совета ICAO в Монреале.

По его словам, представитель Ирана Фархад Парвареш также выставил условие, что при необходимости дополнительной экспертизы самописцев они должны быть переданы Франции.

Иранские военные сбили украинский самолет 8 января 2020 года. Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» выполнял рейс по маршруту Тегеран — Киев, на его борту находились 176 человек. Все они погибли. Ответственность за пуск ракет по гражданскому судну взял на себя Корпус стражей Исламской революции.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов озвучил необнародованную ранее информацию о том, что вторая ракета была выпущена по самолету позже, на 29 секунде после первой, что не характерно для обычной работы системы ПВО.

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