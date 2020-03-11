Происшествия

В Словакии столкнулись два украинских автобуса: есть погибшие, десятки травмированных (фото)

В Словакии в ночь на 11 марта столкнулись автобус с туристами, которые возвращались в Украину из Берлина, и украинский микроавтобус Mercedes Sprinter. Напомним, накануне украинец погиб в ДТП на территории Польши.

По информации СМИ Словакии, жертвами аварии, которая произошла у города Ружомберк, стали 2 человека — 26-летний водитель микроавтобуса и его 22-летняя пассажирка. По предварительным данным, они были жителями Закарпатья.

Еще 32 человека пострадали. В т.ч. состояние одного из них на момент госпитализации оценивалось как тяжелое, еще 14 человек получили травмы средней тяжести. Состояние остальных не внушает опасения.

На месте аварии

Всего на данный момент в клиниках Ружомберка и соседних городов находятся 25 наших соотечественников, причем у двоих из них есть клинические проявления ОРВИ. В настоящее время их биоматериалы проверяют на коронавирус.

Напомним, в России в ночь на 11 марта на трассе М-4 «Дон» столкнулись микроавтобус и грузовой автомобиль, причем пострадавший в ДТП микроавтобус Opel Vivaro был с украинскими номерами.

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