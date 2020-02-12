Здоровье и медицина

Медики станцевали для больных коронавирусом в Ухане: в сеть попало забавное видео

В госпитале китайского города Ухань медсестры решили поднять настроение пациентам, зараженным новым коронавирусом, и станцевали под веселую музыку. Об этом сообщает Korrespondent.net.

Медики одного из временных госпиталей, созданных для лечения коронавируса в городе Ухань, решили приободрить пациентов веселыми танцами. Медсестры, облаченные в защитные костюмы, перчатки и очки, устроили танцы прямо в больнице.

К медикам быстро присоединились также пациенты, которые стали танцевать под зажигательную музыку.

Начали танец две медсестры, которые решили разрядить напряженную атмосферу и помочь пациентам размяться, а также улыбнуться.

Видео размещено на YouTube-канале South China Morning Post:

Ранее сообщалось, что стали известны примерные сроки создания вакцины против смертельного коронавируса.

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