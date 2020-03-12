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В Киеве на Троещине нашли окровавленный труп директора кинотеатра
В ночь на четверг в Киеве сообщили о страшной находке на проспекте Владимира Маяковского: в здании кинотеатра «Флоренция» обнаружили труп мужчины в крови. Ранее сообщилось о том, что в столичной квартире нашли разлагающийся труп.
О происшествии сообщили сотрудники кинотеатра, передает Информатор.
Тело находилось на лестничном пролете одного из подсобных помещений.
Прибывшие на место ЧП полицейские сразу же вызвали «скорую», но к сожалению, мужчина уже был мертв. При первичном осмотре тела нашли ссадины. Погибшим оказался директор кинотеатра.
Одна из версий, которую рассматривают правоохранители — несчастный случай, так как в помещении, где нашли труп, очень крутые лестничные марши. Возможно он просто упал со ступенек. Также рассматриваются и другие версии.
Сообщается, что мужчине было 53 года.
На месте работали медики, патрульные, кинологи и следственно-оперативная группа. Подробности случившегося и точная причина смерти устанавливается.
Ранее «ФАКТЫ» писали о страшной находке на даче российского прокурора: там обнаружили закопанный труп его жены.
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