Происшествия

В Киеве на Троещине нашли окровавленный труп директора кинотеатра

В ночь на четверг в Киеве сообщили о страшной находке на проспекте Владимира Маяковского: в здании кинотеатра «Флоренция» обнаружили труп мужчины в крови. Ранее сообщилось о том, что в столичной квартире нашли разлагающийся труп.

О происшествии сообщили сотрудники кинотеатра, передает Информатор.

Тело находилось на лестничном пролете одного из подсобных помещений.

Прибывшие на место ЧП полицейские сразу же вызвали «скорую», но к сожалению, мужчина уже был мертв. При первичном осмотре тела нашли ссадины. Погибшим оказался директор кинотеатра.

Одна из версий, которую рассматривают правоохранители — несчастный случай, так как в помещении, где нашли труп, очень крутые лестничные марши. Возможно он просто упал со ступенек. Также рассматриваются и другие версии.

Сообщается, что мужчине было 53 года.

На месте работали медики, патрульные, кинологи и следственно-оперативная группа. Подробности случившегося и точная причина смерти устанавливается.

Ранее «ФАКТЫ» писали о страшной находке на даче российского прокурора: там обнаружили закопанный труп его жены.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter