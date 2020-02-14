Страшная находка: на даче прокурора нашли закопанный труп его жены

Мир

В России, где в стоящем авто был найден труп семилетнего мальчика, произошел еще один ужасающий случай: полиция обнаружила труп гражданской жены бывшего прокурора Северной Осетии Игоря Чельдиева прямо у него на дачном участке.

Об этом сообщает информресурс Baza.

Поиски 45-летней Ирины Боженко продолжались с января 2020 года. Женщина бесследно пропала прямо из дома, с заявлением об исчезновении в полицию обратилась её сестра. Однако поиски тогда так ничего и не дали.

В итоге неожиданный прорыв в деле произошёл в четверг, 13 февраля, когда оперативники МВД Северной Осетии навестили Чельдиева у него дома. В дальнем углу участка они обратили внимание на странный холмик, выбивающийся своим внешним видом из окружающего его ландшафта. Когда полицейские стали задавать экс-прокурору вопросы, он неожиданно занервничал, а потом вдруг признался, что да, там под землей лежит тело его пропавшей Ирины.

По словам Чельдиева, Ирина погибла совершенно случайно — неудачно упала и ударилась головой. У погибшей действительно была обнаружена тяжелая черепно-мозговая травма.

Издание отмечает, что старший прокурор Игорь Чельдиев отвечал, в том числе, и за надзор за действиями местного УФСБ.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что на прошлой неделе в селе Рокитное Полтавской области был найден мертвым без головы 55-летний мужчина.

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