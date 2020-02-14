- 05:26 Число умерших от коронавируса в Китае достигло 1488
- 04:58 Страшная находка: на даче прокурора нашли закопанный труп его жены
- 04:42 Заразиться коронавирусом могут две трети населения планеты: в ВОЗ сделали страшный прогноз
- 04:25 Секс-рабыня с 18 лет: женщина провела 31 год в заточении, подвергаясь издевательствам негодяя
- 03:24 "Чистим Украину от грязи": Зеленский провел встречу с представителями бизнеса
- 02:55 "Самая сексуальная мамочка на планете": 43-летнюю американку часто путают с ее дочерью
- 02:21 Таран маршрутки на Кириловской: появились эксклюзивные фото с места аварии
- 01:55 "Шуточки" на уровне начальной школы: в Ровно на тротуаре разбросали фальшивые доллары
- 01:17 Суд продлил домашний арест Грымчаку
- 00:46 "Попарилась с Аришей в бане": Волочкова выложила фото в очень тесном бикини
- 00:33 День святого Валентина: нежные поздравления, открытки, смс
- 00:32 Врачи в Китае нашли эффективный способ лечения коронавируса
Страшная находка: на даче прокурора нашли закопанный труп его жены
В России, где в стоящем авто был найден труп семилетнего мальчика, произошел еще один ужасающий случай: полиция обнаружила труп гражданской жены бывшего прокурора Северной Осетии Игоря Чельдиева прямо у него на дачном участке.
Об этом сообщает информресурс Baza.
Поиски 45-летней Ирины Боженко продолжались с января 2020 года. Женщина бесследно пропала прямо из дома, с заявлением об исчезновении в полицию обратилась её сестра. Однако поиски тогда так ничего и не дали.
В итоге неожиданный прорыв в деле произошёл в четверг, 13 февраля, когда оперативники МВД Северной Осетии навестили Чельдиева у него дома. В дальнем углу участка они обратили внимание на странный холмик, выбивающийся своим внешним видом из окружающего его ландшафта. Когда полицейские стали задавать экс-прокурору вопросы, он неожиданно занервничал, а потом вдруг признался, что да, там под землей лежит тело его пропавшей Ирины.
По словам Чельдиева, Ирина погибла совершенно случайно — неудачно упала и ударилась головой. У погибшей действительно была обнаружена тяжелая черепно-мозговая травма.
Издание отмечает, что старший прокурор Игорь Чельдиев отвечал, в том числе, и за надзор за действиями местного УФСБ.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что на прошлой неделе в селе Рокитное Полтавской области был найден мертвым без головы 55-летний мужчина.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..