Жители жаловались на едкий запах: в киевской квартире нашли разлагающийся труп

Происшествия

В понедельник, 2 марта, в Киеве на улице Амвросия Бучмы в одной из квартир обнаружили труп мужчины. Ранее в столице дворник нашел труп под окнами элитной многоэтажки.

Как сообщает Информатор, в полицию обратилась родственница хозяина одной из квартир. Жители подъезда подтвердили, что давно не видели этого мужчину, а из квартиры доносится едкий запах.

Полиция вызвала спасателей, которые вскрыли дверь. Внутри квартиры был разлагающийся труп мужчины — он лежал на кровати. Следов насильственной смерти не обнаружили. Мужчине было 73 года.

Ранее сообщалось, что в столице при загадочных обстоятельствах погибла девушка. Ее тело обнаружили возле кустов на берегу Совских прудов, а поблизости стоял автомобиль Honda.

Фото: Информатор

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