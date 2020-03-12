Досрочное завершение сезона: чемпионат мира по фигурному катанию отменён из-за коронавируса

Мир

Стремительное распространение коронавируса по всему миру стало причиной того, что правительство канадской провинции Квебек приняло решение отменить чемпионат мира по фигурному катанию, который должен был пройти с 18 по 22 марта в Монреале.

Об этом сообщила министр здравоохранения провинции Квебек Даниэль Маккенн на пресс-конференции, передает CBS.

Турнир должен был пройти с 18 по 22 марта. На ЧМ должны были выступить 183 фигуриста из более чем 30 стран.

Монреаль должен был принять первенство планеты по фигурному катанию впервые с 1932 года, но по состоянию на вечер среды в провинции Квебек 7 зарегистрированных случаев заражения коронавирусом, один — в самом Монреале.

Разговоры о возможной отмене главного старта сезона ходили последние несколько дней, с тех пор количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Канаде стало планомерно расти. По состоянию на 10 марта число заболевших в стране приблизилось к ста. Девять из них были признаны излечившимися. 8 марта от осложнений, связанных с COVID-19, скончался первый житель Канады.

Утром 11 марта премьер-министр Квебека Франсуа Лего допускал, что чемпионат мира по фигурному катанию не состоится в ранее обозначенные сроки.

Также сообщается, не будет рассматривать вопрос о переносе турнира в рамках текущего сезона и может провести первенство планеты не раньше октября 2020 года.

Комментируя решение правительства Квебека, в Международном союзе конькобежцев (ISU) отметили, что не рассматривают вопрос о переносе чемпионата мира в другое место или на более позднюю дату в рамках текущего сезона. В организации обсудят возможность провести состязания в 2020 году, но не раньше октября. Когда будет принято окончательное решение, в ISU не сообщили.

Ранее в Канаде уже был отменён чемпионат мира по хоккею среди женщин. Он должен был пройти с 31 марта по 10 апреля в городах Галифакс и Труро в провинции Новая Шотландия. Об отмене соревнований совет Международной федерации хоккея с шайбой сообщил ещё 7 марта. При этом ещё один доверенный Канаде крупный турнир — чемпионат мира по кёрлингу среди женских команд — не попал под ограничения властей и должен начаться 14 марта в городе Сент-Джордж в Британской Колумбии.

Как известно, в истории фигурного катания это не первый случай, когда отменялся чемпионат мира. Соревнования не проходили с 1915 по 1921 год из-за Первой мировой войны и с 1940 по 1946 год из-за Второй мировой. В 1961-м соревнования не состоялись из-за крушения самолёта в Бельгии, на котором сборная США направлялась на первенство в Праге. В 2011 году турнир в Токио был первоначально отменён из-за разрушительного землетрясения в Японии, однако затем ISU перенёс чемпионат мира в Москву.

Теперь сезон в фигурном катании можно считать завершённым. Следующие крупные соревнования с участием звёзд этого вида спорта пройдут не раньше осени, когда обычно проводятся турниры серии Challenger и этапы Гран-при. Если в этом году чемпионат мира так и не состоится, то следующий турнир пройдёт в 2021-м в Стокгольме, причём на нём будут разыгрываться квоты на Олимпийские игры в Пекине.

Напомним, что по последним данным, в мире выявлено более 124 тысяч случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19: 4589 заразившихся погибли, 66,7 тысяч — излечились.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что из-за угрозы коронавируса Олимпийские игры, которые должны пройти в 2020 году в Токио, находятся под серьезной угрозой. Их впервые в истории могут провести без зрителей.

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