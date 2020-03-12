25.67 / 26.40 28.85 / 29.78
Киев: +6
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Досрочное завершение сезона: чемпионат мира по фигурному катанию отменён из-за коронавируса

2:03 12 марта 2020 10
Алина Загитова
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Стремительное распространение коронавируса по всему миру стало причиной того, что правительство канадской провинции Квебек приняло решение отменить чемпионат мира по фигурному катанию, который должен был пройти с 18 по 22 марта в Монреале.

Об этом сообщила министр здравоохранения провинции Квебек Даниэль Маккенн на пресс-конференции, передает CBS.

Турнир должен был пройти с 18 по 22 марта. На ЧМ должны были выступить 183 фигуриста из более чем 30 стран.

Монреаль должен был принять первенство планеты по фигурному катанию впервые с 1932 года, но по состоянию на вечер среды в провинции Квебек 7 зарегистрированных случаев заражения коронавирусом, один — в самом Монреале.

Разговоры о возможной отмене главного старта сезона ходили последние несколько дней, с тех пор количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Канаде стало планомерно расти. По состоянию на 10 марта число заболевших в стране приблизилось к ста. Девять из них были признаны излечившимися. 8 марта от осложнений, связанных с COVID-19, скончался первый житель Канады.

Утром 11 марта премьер-министр Квебека Франсуа Лего допускал, что чемпионат мира по фигурному катанию не состоится в ранее обозначенные сроки.

Также сообщается, не будет рассматривать вопрос о переносе турнира в рамках текущего сезона и может провести первенство планеты не раньше октября 2020 года.

Комментируя решение правительства Квебека, в Международном союзе конькобежцев (ISU) отметили, что не рассматривают вопрос о переносе чемпионата мира в другое место или на более позднюю дату в рамках текущего сезона. В организации обсудят возможность провести состязания в 2020 году, но не раньше октября. Когда будет принято окончательное решение, в ISU не сообщили.

Ранее в Канаде уже был отменён чемпионат мира по хоккею среди женщин. Он должен был пройти с 31 марта по 10 апреля в городах Галифакс и Труро в провинции Новая Шотландия. Об отмене соревнований совет Международной федерации хоккея с шайбой сообщил ещё 7 марта. При этом ещё один доверенный Канаде крупный турнир — чемпионат мира по кёрлингу среди женских команд — не попал под ограничения властей и должен начаться 14 марта в городе Сент-Джордж в Британской Колумбии.

Как известно, в истории фигурного катания это не первый случай, когда отменялся чемпионат мира. Соревнования не проходили с 1915 по 1921 год из-за Первой мировой войны и с 1940 по 1946 год из-за Второй мировой. В 1961-м соревнования не состоялись из-за крушения самолёта в Бельгии, на котором сборная США направлялась на первенство в Праге. В 2011 году турнир в Токио был первоначально отменён из-за разрушительного землетрясения в Японии, однако затем ISU перенёс чемпионат мира в Москву.

Теперь сезон в фигурном катании можно считать завершённым. Следующие крупные соревнования с участием звёзд этого вида спорта пройдут не раньше осени, когда обычно проводятся турниры серии Challenger и этапы Гран-при. Если в этом году чемпионат мира так и не состоится, то следующий турнир пройдёт в 2021-м в Стокгольме, причём на нём будут разыгрываться квоты на Олимпийские игры в Пекине.

Напомним, что по последним данным, в мире выявлено более 124 тысяч случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19: 4589 заразившихся погибли, 66,7 тысяч — излечились.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что из-за угрозы коронавируса Олимпийские игры, которые должны пройти в 2020 году в Токио, находятся под серьезной угрозой. Их впервые в истории могут провести без зрителей.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Карантин в Украине

Карантин в Украине: сделано важное заявление о работе транспорта

Харви Вайнштейн

Выслушав свой приговор, Харви Вайнштейн произнес в суде весьма странную речь

Андрей Таран

Новый министр обороны сделал неоднозначное заявление о стандартах НАТО в ВСУ и не смог объяснить свои слова (видео)

Махмуд Ахмадинежад

Бывший президент Ирана заявил, что коронавирус — биологическое оружие, созданное в лаборатории

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер