Происшествия

Наезд на пешехода в Киеве: под колесами Volkswagen погиб молодой мужчина

Ночью в четверг, 12 марта, в столице на проспекте Победы, недалеко от пересечения этой магистрали с улицей Ивана Крамского произошел наезд на пешехода. Авария случилась на следующую ночь после того, как в Печерском районе Киева пьяная автоледи пытались убежать от полиции.

Наезд оказался смертельным для человека, который вопреки правилам логики и дорожного движения пытался пересечь восемь полос достаточно оживленной в это время магистрали.

Предварительно установлено, что Volkswagen Polo двигался с пассажиром на выезд из города, когда перед ним внезапно промелькнула тень.

Последовал очень сильный удар, который отбросил нарушителя к отбойнику.

В свою очередь, машина после происшествия остановилась во втором ряду.

Таксист был шокирован случившимся, как впрочем и пассажир. Оба не пострадали, но получили сильный стресс.

Впоследствии было выяснено, что в ДТП погиб молодой мужчина примерно 1985 года рождения, житель пригорода столицы.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что 23 февраля на выезде из столицы, примерно в 50 метрах от Бориспольской площади, Jeep совершил смертельный наезд на пешехода.

Фото Василия ТАЛЬСКОГО

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