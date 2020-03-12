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Наезд на пешехода в Киеве: под колесами Volkswagen погиб молодой мужчина
Ночью в четверг, 12 марта, в столице на проспекте Победы, недалеко от пересечения этой магистрали с улицей Ивана Крамского произошел наезд на пешехода. Авария случилась на следующую ночь после того, как в Печерском районе Киева пьяная автоледи пытались убежать от полиции.
Наезд оказался смертельным для человека, который вопреки правилам логики и дорожного движения пытался пересечь восемь полос достаточно оживленной в это время магистрали.
Предварительно установлено, что Volkswagen Polo двигался с пассажиром на выезд из города, когда перед ним внезапно промелькнула тень.
Последовал очень сильный удар, который отбросил нарушителя к отбойнику.
В свою очередь, машина после происшествия остановилась во втором ряду.
Таксист был шокирован случившимся, как впрочем и пассажир. Оба не пострадали, но получили сильный стресс.
Впоследствии было выяснено, что в ДТП погиб молодой мужчина примерно 1985 года рождения, житель пригорода столицы.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что 23 февраля на выезде из столицы, примерно в 50 метрах от Бориспольской площади, Jeep совершил смертельный наезд на пешехода.
Фото Василия ТАЛЬСКОГО
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