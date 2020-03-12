Омбудсмен вступилась за цыган и выдвинула ультиматум "Укрзалізниці"

Украина

Уполномоченная Верховной Радой Украины Людмила Денисова, раскрывшая недавно детали подготовки к новому обмену пленными, обратилась в офис «Укрзалізниці» с требованием принять меры по устранению дискриминационных объявлений, которые были замечены сотрудниками ее Офиса на киевском вокзале.

Там, в частности, был расклеен ряд объявлений с текстом «Вас могут ограбить цыгане». Их появление, вероятно, объясняется тем, что в последнее время в сети появилось много негативной информации о людях ромской национальности, которые совершают кражи на вокзалах и центральных улицах Киева.

В обращении омбудсмена указывается, что размещения таких сообщений является примером распространения вражды в отношении представителей цыганской общины. Ведь это может вызвать негативное отношение ко всем без исключений цыганам, даже тем, кто никогда не был замечен в противоправных поступках. Кроме этого, такие объявления могут стать причиной разжигания межнациональной розни.

В связи с этим Денисова обратилась к «Укрзалізниці» с требованием устранить дискриминационные объявления и провести разъяснительную работу среди работников относительно быстрого реагирования и недопущения подобных случаев в будущем.

К слову, вопрос соблюдения равенства прав представителей национальных меньшинств, предотвращение и противодействие распространению языка вражды по национальному признаку находится на личном контроле Уполномоченного.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что жертвами карманников на железнодорожном вокзале Киева становились даже народные депутаты. Кроме того, воровки неоднократно попадали на записи с камер наблюдения. А в 2018 году шестерым полицейским со станции «Киев-Пассажирский» объявлено подозрение в содействии вокзальным кражам. Тем не менее, операции по противостоянию вокзальным ворам каждый раз заканчивались безрезультатно.

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