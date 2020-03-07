- 08:56 Денисова раскрыла детали подготовки к новому обмену пленными: кто попал в списки
- 08:49 Прощаясь с участниками «МастерШеф. Профессионалы», я плакала в гримерке, — признание Ольги Мартыновской
- 08:44 С новичком из Венгрии: Шевченко назвал состав сборной Украины на матчи с Францией и Польшей
- 08:28 У Зеленского рассказали, кем хотели заменить Гончарука
- 08:16 Оперировать в блиндаже приходилось полулежа, полусидя, стоя на коленях, — хирург Александр Данилюк
- 08:11 Весеннее обострение: сеть насмешило видео нелепой «борьбы» с коронавирусом в России
- 08:04 Биатлон в Нове-Место: онлайн-видеотрансляция женской и мужской эстафет
- 07:45 Танцы на пилоне и массаж при свечах: чем удивили участницы первой вечеринки «Холостяка-10»
- 07:34 Люди захотят, чтобы Зеленский остался на второй срок: в ОП сделали громкое заявление
- 07:32 Где смотреть онлайн «Александрия» — «Динамо»: расписание трансляций матчей 22-го тура УПЛ
- 07:18 ФИГУРКА ДНЯ.«Фарфоровые» истории.7 марта 2020
- 07:17 С 8 Марта: нежные поздравления и лучшие открытки для любимой женщины
Денисова раскрыла детали подготовки к новому обмену пленными: кто попал в списки
В список на предстоящий обмен пленными, который состоит из 115 человек, включили 86 незаконно заключенных крымских татар.
Об этом в интервью «Укринформу» заявила украинский омбудсмен Людмила Денисова.
Она отметила, что подготовка к обмену требует тишины, а то, что касается списка, требует осторожности.
Омбудсмен уточнила, что 115 человек — это граждане Украины, которые находятся сегодня в местах несвободы на территории Российской Федерации и в оккупированном Крыму. А также те граждане, которые были приговорены к условно-досрочному наказанию, но находятся на территории оккупированного Крыма и не могут оттуда уехать.
Есть в списке и украинцы, содержащиеся в плену так называемых «ДНР» и «ЛНР».
По 86 крымским татарам Денисова уточнила, что среди них есть те, кто находится на различных стадиях уголовного преследования: или только осужденные и те, которые отбывают наказание, или же граждане, отбывшие наказание и находящиеся в ограничительных условиях.
По словам омбудсмена цифра 200 человек, которая называлась ранее, приблизительная.
«Почему мы говорим, что всех вместе до 200 человек? Потому что мы, офис Уполномоченного и другие органы государственной власти Украины, иногда не можем установить точное местонахождение того или иного гражданина. Где именно он находится. Поскольку случается такая ситуация, что кто-то пропал без вести и мы этих людей подаем в списках, чтобы найти их и обменять. А та сторона или подтверждает, или не подтверждает наличие таких людей», — сказала Денисова.
Напомним, на днях секретарь СНБО Алексей Данилов назвал цифру для обмена 200 человек. Процедура верификации списков пленников, удерживаемых на неподконтрольных территориях Донбасса и в Крыму, возложена на специальную группу.
Как сообщали «ФАКТЫ», глава Офиса президента Андрей Ермак заявил о возможности проведения следующего обмена удерживаемыми лицами в марте этого года.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».