24.63 / 25.05 27.65 / 28.37
Киев: +6
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Денисова раскрыла детали подготовки к новому обмену пленными: кто попал в списки

8:56 7 марта 2020 31
Денисова
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В список на предстоящий обмен пленными, который состоит из 115 человек, включили 86 незаконно заключенных крымских татар.

Об этом в интервью «Укринформу» заявила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Она отметила, что подготовка к обмену требует тишины, а то, что касается списка, требует осторожности.

Омбудсмен уточнила, что 115 человек — это граждане Украины, которые находятся сегодня в местах несвободы на территории Российской Федерации и в оккупированном Крыму. А также те граждане, которые были приговорены к условно-досрочному наказанию, но находятся на территории оккупированного Крыма и не могут оттуда уехать.

Есть в списке и украинцы, содержащиеся в плену так называемых «ДНР» и «ЛНР».

По 86 крымским татарам Денисова уточнила, что среди них есть те, кто находится на различных стадиях уголовного преследования: или только осужденные и те, которые отбывают наказание, или же граждане, отбывшие наказание и находящиеся в ограничительных условиях.

По словам омбудсмена цифра 200 человек, которая называлась ранее, приблизительная.

«Почему мы говорим, что всех вместе до 200 человек? Потому что мы, офис Уполномоченного и другие органы государственной власти Украины, иногда не можем установить точное местонахождение того или иного гражданина. Где именно он находится. Поскольку случается такая ситуация, что кто-то пропал без вести и мы этих людей подаем в списках, чтобы найти их и обменять. А та сторона или подтверждает, или не подтверждает наличие таких людей», — сказала Денисова.

Напомним, на днях секретарь СНБО Алексей Данилов назвал цифру для обмена 200 человек. Процедура верификации списков пленников, удерживаемых на неподконтрольных территориях Донбасса и в Крыму, возложена на специальную группу.

Как сообщали «ФАКТЫ», глава Офиса президента Андрей Ермак заявил о возможности проведения следующего обмена удерживаемыми лицами в марте этого года.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

8 Марта

Поздравления с наступающим 8 Марта и красивые открытки

пожилые женщины

Весеннее обострение: сеть насмешило видео нелепой «борьбы» с коронавирусом в России

Хорошковский и Тигипко

У Зеленского рассказали, кем хотели заменить Гончарука

Застрелили

В Житомире нашли застреленным известного волонтера, бойца АТО

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер