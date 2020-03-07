Украина

Денисова раскрыла детали подготовки к новому обмену пленными: кто попал в списки

В список на предстоящий обмен пленными, который состоит из 115 человек, включили 86 незаконно заключенных крымских татар.

Об этом в интервью «Укринформу» заявила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Она отметила, что подготовка к обмену требует тишины, а то, что касается списка, требует осторожности.

Омбудсмен уточнила, что 115 человек — это граждане Украины, которые находятся сегодня в местах несвободы на территории Российской Федерации и в оккупированном Крыму. А также те граждане, которые были приговорены к условно-досрочному наказанию, но находятся на территории оккупированного Крыма и не могут оттуда уехать.

Есть в списке и украинцы, содержащиеся в плену так называемых «ДНР» и «ЛНР».

По 86 крымским татарам Денисова уточнила, что среди них есть те, кто находится на различных стадиях уголовного преследования: или только осужденные и те, которые отбывают наказание, или же граждане, отбывшие наказание и находящиеся в ограничительных условиях.

По словам омбудсмена цифра 200 человек, которая называлась ранее, приблизительная.

«Почему мы говорим, что всех вместе до 200 человек? Потому что мы, офис Уполномоченного и другие органы государственной власти Украины, иногда не можем установить точное местонахождение того или иного гражданина. Где именно он находится. Поскольку случается такая ситуация, что кто-то пропал без вести и мы этих людей подаем в списках, чтобы найти их и обменять. А та сторона или подтверждает, или не подтверждает наличие таких людей», — сказала Денисова.

Напомним, на днях секретарь СНБО Алексей Данилов назвал цифру для обмена 200 человек. Процедура верификации списков пленников, удерживаемых на неподконтрольных территориях Донбасса и в Крыму, возложена на специальную группу.

Как сообщали «ФАКТЫ», глава Офиса президента Андрей Ермак заявил о возможности проведения следующего обмена удерживаемыми лицами в марте этого года.

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