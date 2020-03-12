Украина

На трассе Киев-Одесса ограничат движение: что нужно знать

«Укравтодор» предупредил водителей об ограничении движения по автодороге Киев-Одесса, на отрезке км 36+303. Напомним, в ночь на 19 февраля на трассе случилось серьезное ДТП с пассажирским автобусом «Одесса — Киев», который столкнулся с фурой.

Это связано с обустройством там площадки весового контроля грузового транспорта.

Частичное ограничение движения осуществляется с 8:00 12 марта и продлится до 20:00 1 апреля.

«Выполнение монтажных работ согласовано с соответствующими подразделениями Национальной полиции», — уточнили дорожники в Facebook, опубликовав фото с места работ.

Напомним, в 2019 году украинский парламент ввел повышенные штрафы для грузовладельцев за превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм — в размере 500 необлагаемых минимумов доходов граждан. В случае, если превышение составит от 10% до 20%, штраф увеличится до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан, а при превышении установленных законодательством габаритно-весовых норм более чем на 20% при перевозке груза без соответствующего разрешения — достигнет 2 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

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