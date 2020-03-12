- 11:11 Первый день карантина в Украине: что происходит в крупнейших городах страны
- 11:07 Похищение евромайдановцев Луценко и Вербицкого: задержан еще один подозреваемый
- 11:01 «Стартап года»: глава «Укравтодора» рассказал, как маркетологи хотели строить дороги
- 10:56 «Напряжение можно было резать ножом»: Меган Маркл рассказала о встрече с Кейт Миддлтон и Уильямом
- 10:54 Безработный Шепелев удивил "голым" фото в душе
- 10:53 В банке под Киевом прогремел взрыв: первые детали и фото с места ЧП
- 10:49 Самолет с болельщиками «Манчестер Юнайтед» загорелся в воздухе
- 10:46 Доллар стремительно дорожает: как коронавирус повлиял на экономику Украины
- 10:26 В Испании закрыли уголовное дело против Фирташа: названа причина
- 10:25 На трассе Киев-Одесса ограничат движение: что нужно знать
- 10:23 В сети показали новый образ GO_A для "Евровидения"
- 10:17 Где смотреть онлайн «Вольфсбург» — «Шахтер»: расписание трансляций матча Лиги Европы
На трассе Киев-Одесса ограничат движение: что нужно знать
«Укравтодор» предупредил водителей об ограничении движения по автодороге Киев-Одесса, на отрезке км 36+303. Напомним, в ночь на 19 февраля на трассе случилось серьезное ДТП с пассажирским автобусом «Одесса — Киев», который столкнулся с фурой.
Это связано с обустройством там площадки весового контроля грузового транспорта.
Частичное ограничение движения осуществляется с 8:00 12 марта и продлится до 20:00 1 апреля.
«Выполнение монтажных работ согласовано с соответствующими подразделениями Национальной полиции», — уточнили дорожники в Facebook, опубликовав фото с места работ.
Напомним, в 2019 году украинский парламент ввел повышенные штрафы для грузовладельцев за превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм — в размере 500 необлагаемых минимумов доходов граждан. В случае, если превышение составит от 10% до 20%, штраф увеличится до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан, а при превышении установленных законодательством габаритно-весовых норм более чем на 20% при перевозке груза без соответствующего разрешения — достигнет 2 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух девочек в детском саду: — А у меня папа новый! — А как его зовут? — Дядя Миша. — Петренко? — Да. — А-а! Этот хороший! Он у нас в прошлом году папой был.