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Слава Каминская оказалась на операционном столе (видео)
Солистка популярной группы «НеАнгелы» Слава Каминская, поддержавшая бывшую жену Сереги в борьбе за детей, оказалась на операционном столе. Артистка сама рассказала о хирургическом вмешательстве и даже показала на видео, как она входит в наркоз. Зрелище, конечно, не для слабонервных.
«Наркоз — дело тонкое. И, судя по моей счастливой физиономии, совсем не страшное, если, конечно, вы уверены в своем анестезиологе. Всегда хотела посмотреть на себя со стороны…», — объяснила Слава необычное видео.
Рассказывать, почему оказалась на операционном столе, Каминская не стала. Она лишь уточнила, что диагноз ей поставили врачи. А чтобы подписчикам легче было придумывать версии операции, певица предложила варианты.
«Диагнозы просьба не выдумывать, врач уже все поставил до вас. Можете раскрыть тайну золотого ключика, выбрав вариант ответа из перечисленных: 1. Сменила пол 2. Липосакция (кости тоже смазаны жиром, а я люблю скрипеть). 3. Решила выспаться (качественным глубоким сном). 4. Удалила лишние ребра, чтобы быть худее Вики. 5. вернула девственность. Жизнь с чистого листа, так сказать. 6. Вырвала гланды — старые мне просто надоели. 7. Просто люблю наркоз. 8. Ваш вариант», — написала Каминская под видео.
Она также заверила, что все прошло хорошо. Один день по рекомендации доктора она провела дома. Также Слава опровергла, что делала подтяжку лица или удаляла имплантаты из груди. Причину операции Слава по-прежнему не называет. Она не скрывает, что ранее переделала немного нос и увеличила грудь.
Напомним, после развода бывший муж Славы закрутил новый роман и больше не скрывает отношения с новой избранницей.
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