Шоу-бизнес

Слава Каминская поддержала бывшую жену Сереги, которая не может видеться с детьми

Популярная певица Слава Каминская, сама недавно пережившая развод, высказалась в поддержку бывшей жены рэпера Сереги Полины Ололо. Женщина обратилась за помощью к юристам и СМИ, чтобы вернуть сыновей, которых якобы увез артист в неизвестном направлении.

Слава опубликовала архивное фото с сыном Леоном и новорожденной дочкой Лаурой и эмоционально высказалась о том, что переживает женщина во время развода. Она удивляется, почему мужчина до и после развода — это абсолютно разные люди.

«Куда девается весь трепет, забота, любовь? Уважение к женщине, которое с детства прививают родители? Листаю ленту и, кажется, что мужчин, которые достойно заканчивают отношения, остались единицы. Моральное насилие, постоянное давление, угрозы, раздел имущества, похищение детей. Что вами движет? Зачем? И, главное, ЗА ЧТО?», — эмоционально высказалась Слава.

Она напомнила мужчинам, что женщина, которая 9 месяцев вынашивает ребенка, посвящает себя материнству и семейному очагу, заслуживает как минимум уважения, и уж точно дети не должны страдать от семейных разборок.

«Мужчины, будьте мудрее. Умейте отпускать и думайте, в первую очередь, о детях, а не о собственном эго! @polina_lola, очень хочется, чтобы Ваша ситуация скорее разрешилась», — поддержала Полину певица.

Напомним, Полина Ололо дала несколько интервью, в которых заявила, что бывший муж не позволяет ей общаться с сыновьями Марком и Платоном. Она не может видеться с ними и даже говорить по телефону. По словам Полины, Серега мог вывезти детей в Крым.

Ранее общественность взбудоражил развод телеведущего Владимира Остапчука с Еленой Войченко. Она жаловалась, что бывший муж изменял ей, а после огласки семейных разборок угрожал забрать детей.

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