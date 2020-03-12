Карантин в Украине: сотрудникам МИД разрешат приходить на работу с детьми

Украина

На период коронавирусного карантина министр иностранных дел Дмитрий Кулеба изменил режим работы МИД на период карантинных ограничений. В частности, сотрудникам разрешено работать дистанционно, либо же брать детей до 14 лет с собой на работу.

«Кто в период карантина в детсадах и школах не может оставить ребенка до 14 лет дома, сможет прийти с ним на работу. Мы выделим в МИД отдельное помещение, где дети смогут побыть с книгой или гаджетом (хотя лучше с книгой)», — написал глава МИД в Facebook.

По его словам, работающим дистанционно поставлено условие, в соответствии с которым они должны прибыть на рабочее место, если в этом существует срочная потребность или очевидно, что сотрудник злоупотребляет правом на дистанционную работу.

Сотрудников посольств, представительств и консульств за рубежом обеспечат необходимыми средствами индивидуальной защиты, а у лифтов и в туалетах здания внешнеполитического ведомства разместят емкости с антисептическими средствами.

«А еще мы вчера развесили в МИД классные постеры Министерства здравоохранения. На них простые советы, как каждый может обезопасить себя от коронавирусной инфекции», — сообщил министр, показав процесс на фото.

Напомним, «ФАКТЫ» отслеживают, как проходит противовирусный карантин в Украине.

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