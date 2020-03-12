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Украина

Потасовка на презентации платформы единства и примирения: в полиции рассказали о задержанных

15:49 12 марта 2020 80
Полиция
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

После скандала, который возник на презентации платформы единства и примирения с ОРДЛО и Крымом, полиция Киева открыла уголовное производство. Об этом ведомство сообщает в своем Facebook.

В Печерское управление полиции доставили 15 участников событий, устанавливаются другие правонарушители. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Уголовное производство начато по статье «Хулиганство».

Ранее сообщалось, что секретарь СНБО Алексей Данилов дал оценку инциденту, который произошел на презентации платформы единства и примирения, представляемой в Киеве Сергеем Сивохо.

Сам советник секретаря СНБО также прокомментировал произошедший на презентации скандал. Он заявил, что есть люди, которые «хотят войны», чем вызвал целую бурю гневных комментариев на своей странице в Facebook.

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