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Потасовка на презентации платформы единства и примирения: в полиции рассказали о задержанных
После скандала, который возник на презентации платформы единства и примирения с ОРДЛО и Крымом, полиция Киева открыла уголовное производство. Об этом ведомство сообщает в своем Facebook.
В Печерское управление полиции доставили 15 участников событий, устанавливаются другие правонарушители. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Уголовное производство начато по статье «Хулиганство».
Ранее сообщалось, что секретарь СНБО Алексей Данилов дал оценку инциденту, который произошел на презентации платформы единства и примирения, представляемой в Киеве Сергеем Сивохо.
Сам советник секретаря СНБО также прокомментировал произошедший на презентации скандал. Он заявил, что есть люди, которые «хотят войны», чем вызвал целую бурю гневных комментариев на своей странице в Facebook.
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