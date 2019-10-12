Культура и искусство

На «Площади звезд» появились имена двух знаменитых украинских актрис (фото)

На «Площади звезд, которая находится в центре Киева, открыли именные звезды украинских актрис Ирмы Витовской и Ларисы Кадочниковой.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook учредитель издательства «Саммит-книга» Иван Степурин.

На этой площади уже открыты звезды многим знаменитостям.

Также отмечается, что Ларисе Кадочниковой была вручена награда Национального реестра рекордов Украины за самый титулованный фильм советского периода «Тени забытых предков» Сергея Параджанова.

«Гениальный Сергей Параджанов сыграл судьбоносную роль в моей жизни. С его легкой руки я приехала в Киев и осталась здесь навсегда», — рассказала ранее Кадочникова в интервью «ФАКТАМ».

Напомним, что о своем переезде в Киев и о том, как стала актрисой, рассказывала в интервью «ФАКТАМ» и Ирма-Витовская.

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