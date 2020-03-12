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Нового посольства России в Киеве не будет: на его месте откроют сквер
После того, как в Министерстве иностранных дел Украины заявили об отсутствии оснований повышать статус дипломатических отношений с Российской Федерацией путем назначения посла, Киевский городской совет разорвал договоры аренды земельных участков с посольством РФ в Украине.
Речь идет о земельных участках на Подоле, на которых должны были строиться новые помещения посольства РФ — на улице Спасской, 13−15, Спасской, 14 и Боричев Ток, 17, 19, 21. На этих участках разобьют сквер.
Решение было принято на заседании Киевсовета в четверг, 12 марта, передает «Укринформ».
Напомним, в Украине приняли решение не обмениваться с Москвой послами, пока Россия не вывела войска и не прекратила убийства украинцев.
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