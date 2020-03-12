Украина

Нового посольства России в Киеве не будет: на его месте откроют сквер

После того, как в Министерстве иностранных дел Украины заявили об отсутствии оснований повышать статус дипломатических отношений с Российской Федерацией путем назначения посла, Киевский городской совет разорвал договоры аренды земельных участков с посольством РФ в Украине.

Речь идет о земельных участках на Подоле, на которых должны были строиться новые помещения посольства РФ — на улице Спасской, 13−15, Спасской, 14 и Боричев Ток, 17, 19, 21. На этих участках разобьют сквер.

Решение было принято на заседании Киевсовета в четверг, 12 марта, передает «Укринформ».

Напомним, в Украине приняли решение не обмениваться с Москвой послами, пока Россия не вывела войска и не прекратила убийства украинцев.

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