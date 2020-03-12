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Нацбанк вводит двухнедельный карантин для гривневых банкнот
Карантин, который объявили в Украине в связи с распространением коронавируса, распространится и на наличные гривневые банкноты, которые в Нацбанке Украины проходят обеззараживание.
Председатель правления НБУ Яков Смолий сообщил, что перед обеззараживанием, гривневые банкноты будут находиться две недели в хранилищах, чтобы не навредить сотрудникам банка.
«Процесс обработки наличности в центральном хранилище — это технологический цикл, где наличные, изъятые из обращения коммерческих банков, поступают в НБУ, пересчитываются, и пригодные наличные выпускаются в дальнейшее обращение, непригодные — утилизируется», — пояснил глава Нацбанка.
На период вспышки инфекции, по его словам, процесс будет отличаться — наличность из банков не будет обрабатываться 2 недели, затем она попадет в технологический цикл.
По словам Смолия, у НБУ есть достаточно наличности, чтобы подкрепить банки и банкоматы нормальными и качественными наличными, пока «наличка с улицы» находится «на карантине».
Напомним, на время карантина банковская система будет работать в обычном режиме. Кроме того, Нацбанк также готов проводить валютные интервенции для сглаживания курсовых колебаний.
Как писали «ФАКТЫ», в связи с введением карантина, Украина закрывает пункты пропуска на границе с европейскими странами.
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