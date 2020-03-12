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Украина

Кернесу пригрозили уголовной ответственностью за отказ от карантина в школах

17:41 12 марта 2020 67
Кернес
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Несмотря на то, что правительство объявило с 12 марта в Украине карантин в связи с коронавирусом, власти Харькова отказались закрывать детские учреждения.

За невыполнение постановления Кабмина о карантине грозит административная и уголовная ответственность. Об этом на брифинге заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

Главный санитарный врач отметил, что в постановлении про карантин в последнем пункте прописано — центральные и местные органы исполнительной власти будут каждый день отчитываться МОЗ о состоянии выполнения постановления о карантине.

«Для этого мы создали круглосуточный штаб. Вместе с информацией будем подавать и предложения, как реагировать на тех, кто не исполняет постановление Кабинета министров. Это 100% будет административная и уголовная ответственность», — уточнил Ляшко.

Напомним, мэр Харькова Геннадий Кернес отказался закрывать школы. Объясняя отказ, Кернес отметил, что за последние 20 дней в школах города наблюдается снижение уровня заболеваний ОРВИ. Еще один аргумент — возможные проблемы у родителей, которым некуда будет деть своих детей на время трехнедельного карантина. Вместе с тем, в Харькове закроют театры и кинотеатры, цирк, развлекательные центры и игровые зоны в шоппинг-моллах.

«ФАКТЫ» писали, как изменится жизнь Киева после введения трехнедельного карантина.

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