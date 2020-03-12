- 20:31 Первый день карантина в Украине: что происходит в крупнейших городах страны
- 20:23 Прокуратура таки завела "карантинное" дело на Кернеса, школы в Харькове закроют 13 марта
- 20:20 Меркурий вышел из ретроградной петли: как это отразится на всех нас
- 20:06 Уловки не помогли: известную российскую блогершу снова не пустили в Украину
- 19:25 В Украине подтверждены еще два случая заражения коронавирусом: Минздрав сделал заявление
- 19:11 Нацкорпус просит СБУ заняться "государственной изменой" Сивохо
- 19:07 В украинских реках обнаружили наркотики: ученые в недоумении
- 19:04 По ночам мороз до минус 6: синоптики дали прогноз погоды на пять дней
- 19:03 Холостяк очень обаятельный, и девушки сразу пустили в ход все свои чары, — Григорий Решетник
- 18:50 Доллар продолжил рост: на межбанке уже по 26
- 18:31 Возникла угроза заражения гепатитом онкобольных детей в "Охматдете"
- 18:30 Пятница, 13-е: точный гороскоп для всех знаков зодиака
Прокуратура таки завела "карантинное" дело на Кернеса, школы в Харькове закроют 13 марта
За невыполнение мэром Харькова Геннадием Кернесом постановления Кабинета министров о карантине прокуратура Харьковской области открыла уголовное производство.
«Прокуратурой Харьковской области внесены ведомости в ЕРДР по факту нарушения правил борьбы с эпидемиями (ч.1 ст. 325 ККУ) в отношении должностных лиц Харьковского городского совета. Начато досудебное расследование», — цитирует сообщение «Интерфакс-Украина».
Расследовать уголовное производство будут органы полиции.
Вместе с тем, в пресс-службе Харьковского горсовета сообщили, что карантин в городских школьных и дошкольных учреждениях будет введен с пятницы и продлится до 3 апреля.
Напомним, власти Харькова ранее отказались закрывать на карантин детские учреждения. Объясняя отказ отправлять на карантин школьников, Кернес отметил, что за последние 20 дней в школах города наблюдается снижение уровня заболеваний ОРВИ. Еще один аргумент — возможные проблемы у родителей, которым некуда будет деть своих детей на время трехнедельного карантина.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Милая, я летел к тебе на крыльях любви! - Три дня?! - Так ведь ветром все время сносило...