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Украина

Прокуратура таки завела "карантинное" дело на Кернеса, школы в Харькове закроют 13 марта

20:23 12 марта 2020 62
прокуратура
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

За невыполнение мэром Харькова Геннадием Кернесом постановления Кабинета министров о карантине прокуратура Харьковской области открыла уголовное производство.

«Прокуратурой Харьковской области внесены ведомости в ЕРДР по факту нарушения правил борьбы с эпидемиями (ч.1 ст. 325 ККУ) в отношении должностных лиц Харьковского городского совета. Начато досудебное расследование», — цитирует сообщение «Интерфакс-Украина».

Расследовать уголовное производство будут органы полиции.

Вместе с тем, в пресс-службе Харьковского горсовета сообщили, что карантин в городских школьных и дошкольных учреждениях будет введен с пятницы и продлится до 3 апреля.

Напомним, власти Харькова ранее отказались закрывать на карантин детские учреждения. Объясняя отказ отправлять на карантин школьников, Кернес отметил, что за последние 20 дней в школах города наблюдается снижение уровня заболеваний ОРВИ. Еще один аргумент — возможные проблемы у родителей, которым некуда будет деть своих детей на время трехнедельного карантина.

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