Высокопоставленные чиновники Минюста попались на вымогательстве миллиона долларов (фото)

Происшествия

Сотрудники СБУ задержали руководителей структурных подразделений министерства юстиции и исполнительной службы, которые вымогали более 1 миллиона долларов взятки. Напомним, на взятке в 2,5 миллиона гривен попался чиновник Секретариата Кабмина.

Как сообщили в СБУ, в схеме были задействованы председатель комиссии по ликвидации Государственной пенитенциарной службы Украины, чиновник управления обеспечения деятельности руководства минюста и бывший чиновник этого министерства.

Оперативники спецслужбы установили, что при посредничестве руководителей двух киевских коммерческих структур чиновники требовали от фермера из Кировоградской области 75 тысяч долларов. Валюту они хотели получить за назначение фермера на должность директора одного из государственных сельскохозяйственных предприятий региона. «Решить вопрос» обещали через связи бывшего чиновника минюста, который позиционирует себя как «теневой куратор исполнительной службы по земельным вопросам».

Кроме того, злоумышленники требовали от фермера дополнительно еще 1 миллион долларов. Чиновники убеждали клиента, что он «отобьет» эти деньги после назначения на должность. Сумму фигуранты дела согласились получать частями.

Трех участников коррупционной схемы правоохранители задержали в одном из столичных бизнес-центров после получения первой части взятки в размере 20 тысяч долларов. Организатора задержали в служебном кабинете в здании Государственной пенитенциарной службы Украины.

По данному факту открыто уголовное производство.

Ранее сотрудники центрального аппарата ГБР задержали следователя управления финансовых расследований ГУ ГФС в Днепропетровской области и его пособника-адвоката за вымогательство и получение неправомерной выгоды.

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