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Украина

Для ушедших на карантин киевских школьников будут проводить видеоуроки на ТВ

22:27 12 марта 2020 86
люди
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Во время карантина в Киеве будут транслировать видеоуроки для школьников. Об этом сообщает телеканал «Киев» в Facebook.

С 16 марта трансляцию видеоуроков в прямом эфире будут вести лучшие учителя столичных школ и лицеев.

Видеоуроки будут выходить ежедневно по будням, по три-четыре в день. Продолжительность — 30 минут. Всего в программе трансляций — 12−13 предметов: биология, химия, украинский язык и литература, история Украины, мировая история, география, физика, алгебра, геометрия, немецкий, английский языки.

Время трансляций: 9:30, 11:30, 13:30. Кроме того, видео можно будет посмотреть на Youtube канале по ссылке https://www.youtube.com/user/kievchannel

Школьные лекции будут транслироваться до конца карантина.

В Департаменте образования считают, что такой подход к обучению поможет ученикам одиннадцатых классов не отстать от программы и подготовиться к сдаче ВНО. Кроме того, трансляции будут полезны также и выпускникам, которые хотели бы пересдать ВНО.

Как сообщали «ФАКТЫ», в связи с карантином, украинский парламент также меняет свой регламент и режим работы.

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