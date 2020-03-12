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Для ушедших на карантин киевских школьников будут проводить видеоуроки на ТВ
Во время карантина в Киеве будут транслировать видеоуроки для школьников. Об этом сообщает телеканал «Киев» в Facebook.
С 16 марта трансляцию видеоуроков в прямом эфире будут вести лучшие учителя столичных школ и лицеев.
Видеоуроки будут выходить ежедневно по будням, по три-четыре в день. Продолжительность — 30 минут. Всего в программе трансляций — 12−13 предметов: биология, химия, украинский язык и литература, история Украины, мировая история, география, физика, алгебра, геометрия, немецкий, английский языки.
Время трансляций: 9:30, 11:30, 13:30. Кроме того, видео можно будет посмотреть на Youtube канале по ссылке https://www.youtube.com/user/kievchannel
Школьные лекции будут транслироваться до конца карантина.
В Департаменте образования считают, что такой подход к обучению поможет ученикам одиннадцатых классов не отстать от программы и подготовиться к сдаче ВНО. Кроме того, трансляции будут полезны также и выпускникам, которые хотели бы пересдать ВНО.
Как сообщали «ФАКТЫ», в связи с карантином, украинский парламент также меняет свой регламент и режим работы.
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