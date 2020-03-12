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Рада закрылась на карантин до 3 апреля: что это значит
В связи с объявленным в Украине карантином, карантинные мероприятия ввели и в украинском парламенте. Об этом в Facebook сообщила советник Комитета по вопросам свободы слова Ольга Червакова.
Согласно распоряжению председателя Верховной Рады, до 3 апреля в помещения парламента не будет допускаться никто, кроме работников аппарата, нардепов и их помощников.
Эксперты, чиновники и другие лица, приглашенные на заседание комитетов, будут принимать участие в режиме видеоконференции.
Личный прием граждан тоже временно приостанавливается до 3 апреля.
До этой даты отменяются все служебные командировки нардепов и работников аппарата. Международные контакты будут осуществляться в рамках электронной коммуникации.
Аккредитованные в Раде журналисты смогут находиться исключительно в пресс-центре на третьем этаже кулуаров.
Напомним, в связи с карантином, в Украине закрыли большинство пунктов пропуска на границе с европейскими странами. Авиакомпании массово отменяют рейсы в Европу.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?