Украина

Рада закрылась на карантин до 3 апреля: что это значит

В связи с объявленным в Украине карантином, карантинные мероприятия ввели и в украинском парламенте. Об этом в Facebook сообщила советник Комитета по вопросам свободы слова Ольга Червакова.

Согласно распоряжению председателя Верховной Рады, до 3 апреля в помещения парламента не будет допускаться никто, кроме работников аппарата, нардепов и их помощников.

Эксперты, чиновники и другие лица, приглашенные на заседание комитетов, будут принимать участие в режиме видеоконференции.

Личный прием граждан тоже временно приостанавливается до 3 апреля.

До этой даты отменяются все служебные командировки нардепов и работников аппарата. Международные контакты будут осуществляться в рамках электронной коммуникации.

Аккредитованные в Раде журналисты смогут находиться исключительно в пресс-центре на третьем этаже кулуаров.

Напомним, в связи с карантином, в Украине закрыли большинство пунктов пропуска на границе с европейскими странами. Авиакомпании массово отменяют рейсы в Европу.

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