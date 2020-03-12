- 23:04 «Вольфсбург» — «Шахтер» — 1:2: онлайн-трансляция матча Лиги Европы, видео голов
- 23:01 Первый день карантина в Украине: что происходит в крупнейших городах страны
- 22:56 В Минобороны объяснили, почему военкоров перестали пускать на передовую
- 22:55 В киевском метро появились консультанты по е-билету: что полезно знать
- 22:27 Для ушедших на карантин киевских школьников будут проводить видеоуроки на ТВ
- 22:12 Высокопоставленные чиновники Минюста попались на вымогательстве миллиона долларов
- 22:07 Жара невыносимая: почему пока не отключают батареи в квартирах киевлян
- 21:49 В Киеве автомобиль сбил пешехода и скрылся: момент попал на видео
- 21:33 Рада закрылась на карантин до 3 апреля: что это значит
- 21:18 Заболевание коронавирусом подтвердилось у украинки в Италии
- 20:49 «Ворскла» стала последним полуфиналистом Кубка Украины
- 20:48 У Ермака появилась зам из бывших
В Минобороны объяснили, почему военкоров перестали пускать на передовую
Допуск журналистов на передовые позиции в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе осуществляется в соответствии с законодательством Украины и с учетом практик ведущих армий мира. Об этом говорится на странице штаба ООС в Facebook.
Ограничение пребывания лиц, которые не участвуют в ООС, устанавливаются с учетом решений командиров воинских частей. Они связаны с безопасностью операций, а также с внезапно возникающей угрозой для жизни как личного состава военнослужащих, так и журналистов.
«В соответствии с абзацем 6 статьи 9 Закона Украины «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях» определено, что: «Вмешательство любых лиц независимо от должности в управление мероприятиями по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях не допускается», — говорится в сообщении.
Кроме того, в штабе ООС напомнили, что командиры подразделений имеют все права применять оружие по противнику в случае возникновения угрозы жизни личному составу и гражданскому населению, а также в случе возникновение угрозы потери нашей территории.
Решения, которые принимаются командирами разных уровней непосредственно в районах ответственности, нужно уважать и не переводить в политическую плоскость, напомнили в штабе.
«Оружие применяется правильно, исходя из характера и степени угрозы и с соблюдением соответствующих международных договоренностей. Подчеркиваем, что действия российско-оккупационных войск не остаются безнаказанными», — добавили в ООС.
Напомним, 10 марта на Донбассе под Песками и Авдеевкой боевики «ДНР» обстреляли украинские позиции из 120−122 мм минометов и гаубиц. ВСУ понесли потери. За день до этого беспилотник оккупантов сбросил гранаты на машину военных медиков.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мама маленького мальчика так громко крикнула на всю улицу: «Брось каку!», что четыре мужика, оглядываясь, выбросили сигареты, а пятый шарахнулся от жены...