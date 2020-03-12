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Украина

В Минобороны объяснили, почему военкоров перестали пускать на передовую

22:56 12 марта 2020 124
военный
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Допуск журналистов на передовые позиции в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе осуществляется в соответствии с законодательством Украины и с учетом практик ведущих армий мира. Об этом говорится на странице штаба ООС в Facebook.

Ограничение пребывания лиц, которые не участвуют в ООС, устанавливаются с учетом решений командиров воинских частей. Они связаны с безопасностью операций, а также с внезапно возникающей угрозой для жизни как личного состава военнослужащих, так и журналистов.

«В соответствии с абзацем 6 статьи 9 Закона Украины «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях» определено, что: «Вмешательство любых лиц независимо от должности в управление мероприятиями по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях не допускается», — говорится в сообщении.

Кроме того, в штабе ООС напомнили, что командиры подразделений имеют все права применять оружие по противнику в случае возникновения угрозы жизни личному составу и гражданскому населению, а также в случе возникновение угрозы потери нашей территории.

Решения, которые принимаются командирами разных уровней непосредственно в районах ответственности, нужно уважать и не переводить в политическую плоскость, напомнили в штабе.

«Оружие применяется правильно, исходя из характера и степени угрозы и с соблюдением соответствующих международных договоренностей. Подчеркиваем, что действия российско-оккупационных войск не остаются безнаказанными», — добавили в ООС.

Напомним, 10 марта на Донбассе под Песками и Авдеевкой боевики «ДНР» обстреляли украинские позиции из 120−122 мм минометов и гаубиц. ВСУ понесли потери. За день до этого беспилотник оккупантов сбросил гранаты на машину военных медиков.

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