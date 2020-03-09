Боевики устроили циничную провокацию: сбросили гранаты на машину медиков (фото)

Украина

В понедельник, 9 марта, на Донбассе в районе населенного пункта Гнутово боевики с беспилотных летательных аппаратов сбросили две гранаты на санитарный автомобиль украинских медиков. За день до этого оккупанты обстреляли грузовик с украинскими военнослужащими.

Как сообщает 10-я Горно-Штурмовая бригада в Facebook, на санитарном автомобиле было четко видно соответствующую маркировку и проблесковые маячки. Но вражеские БПЛА целенаправленно сбросили на санитарный автомобиль две гранаты.

«К счастью все наши живы, но такой поступок ярко подчеркивает беспринципность и подлость оккупационных войск, для которых нет ничего святого», — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, военный инструктор и волонтер Цви Ариели заявил, что в 2014 году на Донбассе могла начаться Третья мировая война.

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