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Боевики устроили циничную провокацию: сбросили гранаты на машину медиков (фото)
В понедельник, 9 марта, на Донбассе в районе населенного пункта Гнутово боевики с беспилотных летательных аппаратов сбросили две гранаты на санитарный автомобиль украинских медиков. За день до этого оккупанты обстреляли грузовик с украинскими военнослужащими.
Как сообщает 10-я Горно-Штурмовая бригада в Facebook, на санитарном автомобиле было четко видно соответствующую маркировку и проблесковые маячки. Но вражеские БПЛА целенаправленно сбросили на санитарный автомобиль две гранаты.
«К счастью все наши живы, но такой поступок ярко подчеркивает беспринципность и подлость оккупационных войск, для которых нет ничего святого», — говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, военный инструктор и волонтер Цви Ариели заявил, что в 2014 году на Донбассе могла начаться Третья мировая война.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..