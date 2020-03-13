Украина

Коронавирус не обнаружен: в Минздраве прокомментировали ситуацию с "самолетом больных из Италии"

Министерство охраны здоровья прокомментировало возможность распространение в Украине опасного вируса COVID-19, который продолжает буйствовать на планете.

В частности, в ведомстве заявили, что уже получили полный список пассажиров самолета рейсом из Милана в Киев, на борту которого могли быть зараженные смертельным коронавирусом, и исследовали их на наличие опасного коронавируса.

«Медицинскими сотрудниками больницы были проведены исследования трех лиц с борта самолета Милан-Киев. По итогам исследования быстрыми тестами на IgG/IgM к вирусу SARS-nCoV-2019 получены негативные результаты, то есть коронавирус не обнаружен», — отметили в ведомстве.

Также уточняется, что каждом пассажиру была предоставлена инструкция по самоизоляции и направление для прохождения в кратчайший срок теста на COVID-19.

«В случае необходимости все будут изолированы и пройдут лечение в соответствии с установленным протоколом», — уточнили в ведомстве.

В свою очередь главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на ток-шоу «Право на власть» подтвердил негативный диагноз, заявив, что бортпроводники и эпидемиологи сработали профессионально.

«Трое человек, которые были доставлены с борта самолета в Александровскую больницу, здоровые. У них нет коронавирусной инфекции. Это подтверждено лабораторными исследованиями. Система работает», — сказал он

Напомним, что частично реакция ведомства была вызвана тем, что пользователь Антон Гура, который находился на борту самолета Милан-Киев, написал на своей странице в Facebok, что в салоне многим пассажирам было плохо, они кашляли и пили жаропонижающие, а также просили у бортпроводников воду, чтобы запись порошки. Среди всех пассажиров было 40% украинских заробитчан, остальные — иностранцы. Их всех якобы выпустили из Италии в связи с тем, что в стране не хватает аппаратов искусственного дыхания. Также Гура сообщил, что врач в «Борисполе» мерила температуру неправильно — сбоку. И что после осмотра выяснилось, что ни у кого нет температуры. В итоге почти всех пассажиров Италии отпустили и они разъехались по разным городам Украины.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что 12 марта в Житомирской и Черновицкой области подтвердился диагноз заражения коронавирусом у еще двух человек. То есть, всего в Украине официально зафиксировано три случая заболевания COVID-19.

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