25.84 / 26.57 28.91 / 29.79
Киев: +12
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Зеленский допустил в Украину подразделения войск других государств: кто будет за них платить

1:56 13 марта 2020 28
Учения
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Представивший накануне нового главу Министерства обороны президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «Об одобрении решения президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины для участия в многонациональном учении».

Об этом идет речь в сообщении на сайте парламента.

Документом предусматривается допуск военных других стран для участия в украинско-американских учениях Rapid Trident 2020 и Sea Breeze 2020, украинско-молдавских учениях «Юг-2020», украинско-румынских «Риверайн-2020» и украинско-британских учениях Warrior Watcher 2020.

При этом финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением многонациональных учений с участием Вооруженных сил Украины на территории Украины и за ее пределами в 2020 году, в сумме 63 824,3 тыс. грн планируется осуществить в пределах ассигнований, предусмотренных ЗУ «О государственном бюджете Украины на 2020 год» Министерству обороны Украины по бюджетной программе «Обеспечение деятельности Вооруженных сил Украины, подготовка кадров и войск, медицинское обеспечение личного состава, ветеранов военной службы и членов их семей, ветеранов войны».

Как известно, законодательное оформление присутствия иностранных войск на территории Украины происходит ежегодно.

Законопроект был внесен Зеленским 4 февраля как неотложный.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что новый министр обороны Украины Андрей Таран считает своей задачей максимальное обеспечение способности Вооруженных сил взаимодействовать с НАТО.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Тамара Грубник

Что вызывает гормональный сбой и как наладить работу щитовидной железы: отвечает врач

Учения

Зеленский допустил в Украину подразделения войск других государств: кто будет за них платить

Коронавирус наступает

В Радомышле под Житомиром объявят чрезвычайное положение: что происходит

валюта

Высокопоставленные чиновники Минюста попались на вымогательстве миллиона долларов (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер