Украина

Зеленский допустил в Украину подразделения войск других государств: кто будет за них платить

Представивший накануне нового главу Министерства обороны президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «Об одобрении решения президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины для участия в многонациональном учении».

Об этом идет речь в сообщении на сайте парламента.

Документом предусматривается допуск военных других стран для участия в украинско-американских учениях Rapid Trident 2020 и Sea Breeze 2020, украинско-молдавских учениях «Юг-2020», украинско-румынских «Риверайн-2020» и украинско-британских учениях Warrior Watcher 2020.

При этом финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением многонациональных учений с участием Вооруженных сил Украины на территории Украины и за ее пределами в 2020 году, в сумме 63 824,3 тыс. грн планируется осуществить в пределах ассигнований, предусмотренных ЗУ «О государственном бюджете Украины на 2020 год» Министерству обороны Украины по бюджетной программе «Обеспечение деятельности Вооруженных сил Украины, подготовка кадров и войск, медицинское обеспечение личного состава, ветеранов военной службы и членов их семей, ветеранов войны».

Как известно, законодательное оформление присутствия иностранных войск на территории Украины происходит ежегодно.

Законопроект был внесен Зеленским 4 февраля как неотложный.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что новый министр обороны Украины Андрей Таран считает своей задачей максимальное обеспечение способности Вооруженных сил взаимодействовать с НАТО.

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