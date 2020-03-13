Украина

Стремительное распространение коронавируса в мире и увеличение количества украинцев с симптомами опасного заболевания вынудили министра здравоохранения обратиться к руководству парламента с призывом относительно созыва внеочередного заседания Верховной рады.

Об этом сообщил в эфире одного из телеканалов главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает РБК-Украина.

«Я думаю, что министр здравоохранения уже инициировал вопрос, чтобы созвать Верховную раду на внеочередное заседание для принятия этого закона», — сказал он.

По словам заместителя министра, Раде нужно принять законопроект о приоритетной растаможке товаров, которые необходимы для борьбы с короновирусом. Такой законопроект будет подан Минздравом в Раду в ближайшее время.

Напомним, что заместитель председателя фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук заявила, что на внеочередном заседании Рады должен быть решен вопрос пополнения госрезерва средствами защиты от короновируса.

«Как минимум, мы должны собраться на внеочередное заседание, чтобы была возможность направить 100 млн грн из госбюджета на закупку средств индивидуальной защиты для пополнения госрезерва. Это решение может принять только Верховная рада», — написала Кравчук в facebook.

Как известно, спикер парламента Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение «О дополнительных мерах по предупреждению возникновения острой респираторной болезни».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Украине по состоянию на вечер четверга было официально зафиксировано три случая заболевания COVID-19.

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