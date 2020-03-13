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Кейт Миддлтон засняли на улице: герцогиня купила в магазине книги для своих детей (фото)

Кейт Миддлтон, которая на днях устраивала прием в Букингемском дворце и у которой выдался перерыв в ее напряженном рабочем графике, засветилась на улице Лондона. Герцогиня Кембриджская покупала книги для своих детей Джорджа, Шарлотты и Луи в популярном книжном магазине Waterstones, который расположен возле резиденции Кембриджей — Кенсингтонского дворца. Как сообщили продавцы, Кейт попросила их показать ей детские книги на историческую и военную тематику.

Издание Daily Mail пишет, 38-летняя жена принца Уильяма была одета в джинсы, голубое пальто Mulberry и водолазку в тон. На ногах у нее были удобные туфли практически без каблуков. После выхода из магазина герцогиня села в ожидавшую ее машину.

Ранее принц Уильям говорил, что его дети любят чтение. Недавно он признался фанатам, что часто читал им книгу «Место на метле» писательницы Джулии Дональдсон. По этой сказке снят мультфильм «Верхом на помеле».

По словам Кейт, Уильям также читал детям книги о Гарри Поттере — причем старался при этом говорить разными голосами, что очень нравилось Джорджу и Шарлотте.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Кейт Миддлтон откровенно рассказала о родах и беременности.

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