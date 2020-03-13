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Украина

Осколки в глазах: раненому на передовой разведчику нужна помощь (фото)

9:57 13 марта 2020 100
украинские защитники&nbsp;— отец и сын
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

На Донбассе в результате жестокого боя, когда сепаратисты «ДНР» обстреляли украинские позиции из 120−122 мм минометов и гаубиц, был ранен разведчик 131-го разведывательного батальона Евгений Коловрат.

Парень воевал в батальоне вместе с отцом, о героических подвигах которого в своей книге «Пехота» писал волонтер и участник АТО Олег Болдырев (псевдоним Мартин Брест).

«Женя был в той машине, которую русские заптурили недавно. Женя выжил, а несколько ребят — нет. У Жени — осколки в глазах и акубаротравма, и я звонил Мастеру, когда он спешно чинил машину, чтобы поехать в госпиталь к сыну и побратимам», — пишет Брест в Facebook.

Он вспоминает, что Евгений, 4 года назад еще ребенком приезжал проведывать отца на фронт. А позже подписал контракт и пошел служить в разведку. Они воевали рядом — отец и сын.

Сейчас врачи пытаются спасти Евгению глаз. Он уже перенес одну операцию. Впереди — еще несколько.

«Операции будут долгими и сложными. Реабилитация потом будет долгой и сложной. Ну и рядом — такие же раненые наши ребята из разведки. …Мы надеялись обойтись своими силами и коштами, но мы не справимся», — пишет Брест и дает номера карт, куда можно перечислить деньги.

«Или можно купить книги „Пехота“…, начиная с сегодняшнего дня вся прибыль пойдет людям, без которых этих книг бы не было», — добавляет он.

Под постом появилась масса комментариев. Люди почти не писали ничего, только желали выздоровления бойцу и ставили «+», который говорил о том, что они отослали деньги на лечение. Некоторые уточняли реквизиты, чтобы сделать свой взнос.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, как в днепровской больнице им. Мечникова возвращают к жизни украинских военных, которые получили тяжелые ранения в районе Опытного на Донетчине.

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