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Словакия из-за коронавируса закрыла границу с Украиной
В связи с эпидемией коронавируса, который стремительно распространяется по всей Европе, соседняя с Украиной Словакия ограничила пропуск на свою территорию.
Ограничения вступили в силу с 8 часов утра 13 марта.
Въезд разрешен только гражданам Словакии и лицам, имеющим вид на жительство в этой стране. Об этом в Facebook написал журналист Виталий Глагола.
Также приостановлено пассажирское железнодорожное сообщение, сообщили в Госпогранслужбе.
Отметим, первый случай коронавирусной инфекции COVID-19 в Словакии подтвердили 6 марта. Заболел 52 летний мужчина. Он не посещал ни одну из стран, где зафиксированы случаи коронавируса, но его сын недавно вернулся из Венеции (у сына симптомов болезни нет).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Украине в связи с введением карантина, решили закрыть пункты пропуска на границах со странами Европы. В частности, на границе со Словакией закроют автомобильный и пешеходный переход «Малый Березный», а также железнодорожный пункт пропуска «Ужгород».
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