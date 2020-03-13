Иран вновь отказался передавать Украине «черные ящики» Боинга: названа новая причина

Украина

Власти Ирана, которые недавно соглашались передать Украине «черные ящики» с борта сбитого украинского Boeing, снова изменили свое решение. На это раз причиной называется эпидемия коронавируса, охватившая Иран, сообщает Delo.ua.

«5 марта иранцы предупредили Канаду об отмене передачи на экспертизу „черных ящиков“, так как проблемы с коронавирусом влияли на возможность чиновников Ирана выезжать за границы страны. Был план доставки рекордеров в Украину. Но это отложили из-за вспышки COVID-19 в Иране. Это влияет на их возможность путешествовать в это время», — заявила директор Канадского совета по безопасности транспорта Кэти Фокс.

Как сообщалось ранее, представитель Ирана Фархад Парвареш заявил, что при необходимости дополнительной экспертизы следует передать «черные ящики» Франции.

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