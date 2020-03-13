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Спорт

Баскетбольную Суперлигу в Украине досрочно завершили из-за коронавируса (фото)

13:25 13 марта 2020 7
Чемпионат Украины по баскетболу&nbsp;— Михаил Бродский
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Чемпионат Украины по баскетболу стал первым спортивным соревнованием в нашей стране, которое досрочно завершили из-за активно распространяющейся эпидемии коронавируса.

Президент Федерации баскетбола Украины (ФБУ) Михаил Бродский (на фото) объяснил свое решение тем, что нет никаких гарантий завершения карантина в нашей стране до 3 апреля.

«Я сторонник кардинальных, резких действий, так как в таком случае — спаси одну жизнь и будет спасен весь мир. Точно не хочется брать на себя какую-то тяжелую историю. Баскетбол — это не только спорт, но и шоу. А что за шоу без болельщиков без интереса, без интриги? Людям в стране сейчас не до шоу, концертов и других развлечений. Более того, за этим всем стоят деньги спонсоров. Я примерно представлял себе ситуацию так: делаем паузу в чемпионате до 3 апреля. Но какова вероятность, что вся эта история закончится через месяц? Мы спросили у всех членов исполкома ФБУ. Кто-то молча, кто-то громко возражал, но согласились с этим шагом», — передает слова функционера издание «Зеркало недели».

При этом руководством лидера чемпионата «Днепра» осталось недовольным принятым решением, выразив готовность играть при пустых трибунах. «Я несу ответственность за всех детей, которые играют в баскетбол, всех людей в этом виде спорта и за все клубы. Допустим, мы ошиблись, а 3 апреля мир победит коронавирус. Если мне предъявят, что я принял слишком кардинальное решение, — уйду в отставку. Если не предъявят — буду дальше работать», — добавил Бродский.

Отметим, что из-за коронавируса страдают топовые баскетбольные турниры по всему миру — так, Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) приостановила сезон после того, как заболел игрок «Юты Джаз» Руди Гобер, а все матчи Евролиги были перенесены после диагностирования COVID-19 у нескольких баскетболистов мадридского «Реала».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что матч «Шахтер» — «Вольфсбург» в Лиге Европы не состоится.

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