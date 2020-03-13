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Матч «Шахтер» — «Вольфбсург» не состоится
Европейский футбольный союз (УЕФА) принял решение перенести матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы, запланированные на следующую неделю, на более поздний срок из-за распространения коронавируса по Европе.
В связи с этим поединки 1/8 финала Лиги чемпионов и четвертьфинальные матчи Юношеской Лиги УЕФА, запланированные на 17−18 марта, а также ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы (в том числе и матч «Шахтер» — «Вольфсбург»), которые должны были пройти 19 марта, не состоятся в оговоренные сроки. Также не пройдет запланированная на 20 марта жеребьевка четвертьфиналов главных клубных европейских турниров. О новых датах руководящий футбольный орган сообщит дополнительно.
Напомним, что в первом матче в Германии «горняки» при пустых трибунах одержали победу над «Вольфсбургом» — 2:1. По поводу ответного поединка ходили слухи, что его могут провести без допуска зрителей на трибуны, а также перенести из Харькова, где «Шахтер» проводит свои домашние матчи, в Киев.
Примечательно, что под угрозой срыва и товарищеский матч сборной Украины против Польши в Хожуве. «Возможно, товарищеский матч с Украиной будет отменен, но решения пока нет», — сказал президент Федерации футбола Польши Збигнев Бонек в комментарии Onet.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко перенес в Лондоне операцию.
Фото ФК «Шахтер»
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