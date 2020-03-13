Как выявить фальшивые лекарства: три основных признака подделки

Здоровье и медицина

Получить муку с мелом вместо лекарственного препарата — в наших аптеках это вполне реально. Но ладно еще, если это лекарство от простуды. Хуже, когда дело касается серьезных болезней и дорогостоящих средств — у мошенников нет ничего святого, поэтому они легко подделывают и препараты от диабета или рака.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в странах с переходной экономикой (к которым относится и Украина), каждая десятая упаковка лекарств — фальшивая. Наши чиновники, конечно, пытаются бороться с таким положением дел. В январе 2020 года Минздрав опубликовал проект закона, который должен привести к европейским нормам украинское законодательство по противодействию фальсификату. Например, существенно повышаются штрафы за подделку лекарств.

Кроме того, с осени 2019 года продолжается пилотный проект по использованию специальной маркировки препаратов с помощью 2D-кода, в котором участвуют 12 украинских фармкомпаний. В странах Европы он давно не в новинку, ну, а нам осталось дождаться, пока Минэкономики разработает соответствующее мобильное приложение для считывания этого кода смартфоном.

А пока мы ждем приложения, попробуем уберечься от лекарственных подделок по-другому. Вот три основных способа это сделать.

Госрегистрация. Проверить государственную регистрацию можно через Госреестр лекарственных средств — обновление информации на нем происходит каждый день. Кроме того, есть сайт Государственной службы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками, где публикуют данные о некачественных или поддельных медикаментах. Уже несколько лет успешно работает бесплатное мобильное приложение «Ліки Контроль», где можно узнать все о таблетках и обнаружить фальшивку.

Аптеки. Лекарства необходимо покупать только в сертифицированных аптечных сетях. Это, конечно, не убережет на 100% от покупки фальсификата, однако точно повысит шансы приобрести качественный препарат. А вот покупка лекарств онлайн или через «сетевой маркетинг» чревата многими разочарованиями. В лучшем случае вам подсунут мел или муку, в худшем — препарат, действие которого противоположно желаемому. Кстати, онлайн-продажа лекарственных средств в Украине официально запрещена.

Упаковка. Внимательно рассматривайте упаковку лекарства. Фармацевтические компании, всерьез беспокоящиеся о защите собственной продукции, размещают на упаковках особые знаки, которые сложно подделать где-то в подпольных цехах. Это и голограммы, и цифровые коды, и уникальный дизайн.

Социально ответственные компании, например, такие как «Дарница», недавно представила оригинальный дизайн своих популярных безрецептурных средств.

«Если поставить рядом две одинаковые упаковки таких лекарств, из картинок на них сложится одно целостное изображение. А на упаковках препаратов, которые отпускаются по рецепту, „Дарница“ применила цветовое кодирование логотипа и специальные знаки для удобной навигации. Отличительная черта, по которой можно с первого взгляда безошибочно определить лекарства „Дарницы“, — верхняя сторона упаковок фирменного зеленого цвета», — говорят в пресс-службе компании.

Соблюдая эти три правила, вы сильно снизите риск покупки «фуфломицина». Если же вам все-таки попалась подделка, обязательно известите правоохранительные органы. Известны примеры, когда блюстителям порядка удавалось «накрыть» серьезные группировки фальсификаторов. Напомним, СМИ сообщали, что в Днепре СБУ разоблачила цех, где произвели фальшивых медикаментов на 5 миллионов гривен. Поддельные таблетки злоумышленники собирались распространять через больницы и аптеки.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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