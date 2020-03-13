Как сохранить здоровье зубов: советы от профессионалов

Здоровье и медицина

Белоснежные зубы и привлекательная улыбка — визитная карточка успешного человека. Уже доказано, что здоровье зубов напрямую отражает состояние всего нашего организма. Здоровье зубов нужно сохранять смолоду, поэтому так важно всегда ухаживать за ротовой полостью и не забывать чистить зубы 2 раза в день. Каждый должен придерживаться основных правил по уходу за зубами, которые знакомы нам с детства.

Правила ухода за зубами

Регулярная чистка зубов. Вы должны взять за правило — чистить зубы утром и вечером после еды. Продолжительность процедуры — 3 минуты. Многие периодически пропускают вечернюю чистку зубов, не догадываясь о том, что именно она больше всего защищает от кариеса. Правильная чистка зубов. Некоторые допускают множество ошибок при чистке зубов: сильно давят зубной щеткой на эмаль, спешат быстрее закончить процедуру и т. д. Помните, что ваши движения должны быть мягкими и короткими, нельзя слишком сильно давить на десны и зубы, так их можно травмировать. Выбор подходящей зубной щетки. В идеале зубная щетка должна иметь среднюю степень жесткости щетины. Если слишком чувствительные зубы, тогда можно выбрать вариант с мягкой щетиной. Не забывайте тщательно мыть щетку горячей водой после каждой чистки и менять ее не реже, чем 1 раз в 3 месяца. Использование дополнительных средств по уходу за ротовой полостью. Сюда относятся: зубные нити, ополаскиватели. Не секрет, что даже самая дорогая зубная щетка не может полностью очистить полость рта, тем более в труднодоступных местах. Зубная нить поможет избавиться от остатков пищи между зубов, а ополаскиватели для ротовой полости избавить от микробов, укрепить десны и подарить свежее дыхание.

Ну и напоследок, не менее важное правило — регулярное посещение стоматолога. Намного дешевле предупредить развитие заболеваний полости рта, нежели потом тратить деньги на пломбирование, протезирование, имплантацию и т. д. Регулярные посещения стоматологического кабинета помогут предупредить многие заболевания полости рта на ранней стадии.

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