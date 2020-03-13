Чотири способи оптимізувати написання академічних робіт

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Сесія наближається, але ви ніяк не можете почати писати свою дисертацію чи будь-який інший академічний проект? Ця стаття допоможе вам впоратися із цим завданням швидко і без стресу.

4 поради як організувати свою роботу над великими проектами

Якщо ви студент останнього року навчання чи аспірант, то ближче до сесії настає той час року, коли вам потрібно братися за написання своєї великої академічної роботи. Це може бути що завгодно — від дисертації до наукового дослідження. В будь-якому випадку, ви повинні вкласти в це багато зусиль, і робити це за день до крайнього терміну, безумовно, не варіант.

Коли ви вперше починаєте думати про свою дисертацію, ви можете відчувати, що у вас є весь час світу, тому легко не думати про планування і написання. Таке враження швидко розсіється: перш ніж ви це взнаєте, крайній термін вже не за горами, а у вас так нічого і немає. Якщо вам не вдається дотримуватися термінів, спробуйте дотримуватися наших 4 порад.

Розплануйте написання вашої роботи

Чи то в календарі, на аркуші паперу або просто на вашому телефоні, наявність шкали часу — це відмінний спосіб відстежувати ваші успіхи. Розставте пріоритети і розділіть дисертацію на кілька розділів і визначте приблизний час, до якого ви хочете завершити кожен розділ.

Важливо бути реалістичним щодо цих термінів — в іншому випадку ви або не будете дотримуватися їх, або просто будете постійно в стресі. Встановлення реалістичних цілей може допомогти вам почуватися мотивованим і бути менш схильним до стресу.

Проведіть дослідження

Почніть зі складання списку джерел, які ви хочете використовувати у своїй роботі. Скористайтеся порадами свого керівника і зайдіть до своєї університетської бібліотеки, аби дізнатися, які у книги є з вашої теми. Також використовуйте онлайн-ресурси, наприклад, Google Scholar — дуже гарне місце для пошуку.

Наступний крок — почати читати ваші джерела, обов'язково робіть замітки, записуйте заголовки і номери сторінок. Це полегшить вам роботу в майбутньому, адже ви всього лише повернетеся до ваших нотаток і будете посилатися на ці джерела. Якщо ви обмежені в часі, або написання такої роботи для вас здається дуже складним процесом, в будь-який час можна звернутися за допомогою до сервісу custom-writing.co.uk — тут завжди готові допомогти!

Тримайте свого керівника в курсі

При написанні дисертації вам буде призначений керівник, який допомагатиме вам робити ваш проект. Як правило, керівники завжди готові й раді допомогти вам з будь-якими проблемами, що можуть у вас трапитися, тому обов'язково ставте будь-які питання, які можуть виникнути з приводу дисертації.

Також добре тримати вашого керівника в курсі того, що ви робите. Підтримка зв'язку з ним мотивуватиме вас продовжувати працювати, а керівник зможе надавати корисну критику.

Єдине, що залишилося зробити — це почати писати

Просто пам'ятайте: як і коли ви почнете писати дисертацію залежить абсолютно від ваших бажань і від того, що вам більше підходить. Деякі люди вважають за краще закінчити спочатку пошук джерел, перш ніж починати писати, тоді як інші вважають за краще починати писати й продовжувати свої дослідження, коли це необхідно. Кожен з варіантів — це абсолютно нормальний спосіб працювати, просто не припиняйте це робити!

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