Здоровье и медицина

Доктор Комаровский ответил на самые важные вопросы о коронавирусе

В связи с обнаружением новых случаев заражения коронавирусом в Украине и объявленного по всей стране карантина доктор Евгений Комаровский записал видео с ответами на самые популярные вопросы о коронавирусе.

Медицинские советы от Комаровского основаны на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения, но адаптированы под узкие группы населения. Перечислены советы для тех, кто живет в общежитии, для работающих в сфере обслуживания и торговли, для владельцев и посетителей тренажерных залов.

Также Комаровский опроверг популярные мифы о том, что против вируса могут защитить мегадозы витаминов, минералов, постоянная обработка помещений ультрафиолетом.

Напомним, ранее врач-инфекционист Юрий Жигарев рассказал «ФАКТАМ», что делать, если вы заподозрили у себя коронавирус. А первый замглавы КГГА Николай Поворозник уточнил, как правильно действовать тем, кто вернулся из стран, пострадавших от вспышки инфекции.

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