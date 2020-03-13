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Здоровье и медицина

Доктор Комаровский ответил на самые важные вопросы о коронавирусе

15:11 13 марта 2020 1148
комаровский
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В связи с обнаружением новых случаев заражения коронавирусом в Украине и объявленного по всей стране карантина доктор Евгений Комаровский записал видео с ответами на самые популярные вопросы о коронавирусе.

Медицинские советы от Комаровского основаны на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения, но адаптированы под узкие группы населения. Перечислены советы для тех, кто живет в общежитии, для работающих в сфере обслуживания и торговли, для владельцев и посетителей тренажерных залов.

Также Комаровский опроверг популярные мифы о том, что против вируса могут защитить мегадозы витаминов, минералов, постоянная обработка помещений ультрафиолетом.


Напомним, ранее врач-инфекционист Юрий Жигарев рассказал «ФАКТАМ», что делать, если вы заподозрили у себя коронавирус. А первый замглавы КГГА Николай Поворозник уточнил, как правильно действовать тем, кто вернулся из стран, пострадавших от вспышки инфекции.

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