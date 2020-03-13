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Происшествия

Суд отправил под арест одного из подозреваемых в похищении евромайдановцев Луценко и Вербицкого

15:31 13 марта 2020 20
задержанный
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Два месяца в СИЗО пробудет гражданин Иван Н., задержанный как подозреваемый в похищении в январе 2014 года активистов Евромайдана Юрия Вербицкого и Игоря Луценко.

Луценко уточнил, что суд принял решение о 60 сутках ареста для задержанного, то есть за решеткой он пробудет до 10 мая.

12 марта Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца еще одного подозреваемого по делу о похищении. В СИЗО отправлен гражданин Сергей М., находившийся в розыске пять лет и задержанный 10 марта.

Напомним, Игоря Луценко и Юрия Вербицкого выкрали из Александровской больницы Киева ночью 21 января 2014 года. Похищенных евромайдановцев вывезли за город, подвергали пыткам и выбросили в лесу под Киевом. Луценко спасся, Вербицкий был найден мертвым. Следствие считает, что участие в похищении принимали 11 человек.

Фото Igor Lutsenko/Facebook


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