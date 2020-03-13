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В Украине впервые могут ограничить использование воды: кого это коснется
Если в Украине, как анонсировало Госводагенство, ограничат водопользование, то в первую очередь это коснется трех отраслей экономики: промышленного производства, гидроэлектростанций и водного транспорта. В приоритете будет обеспечение водой населения и орошение сельхозземель.
«Украинская правда» приводит ответ Госагенства водных ресурсов по поводу географии ограничения водопользования. Наиболее уязвимы бассейны рек Рось, Южный Буг, Северский Донец, притоков Среднего Днепра, говорят в Госагентстве.
Ввиду угрозы маловодья формируются запасы воды. «Поскольку основное орошение страны сосредоточено на юге (Херсонская, Николаевская и Запорожская области), то проводится наполнение каскада днепровских водохранилищ», — уверяют в Госводагентстве.
Напомним, метеорологи считают засухи в Украине вполне вероятными. Специалист по вопросам климата Светлана Краковская прогнозирует, что лето и осень станут более жаркими и сухими, особенно на юге Украины. Южным регионам советуют уже сейчас советуют осваивать точечное орошение с более эффективным использованием воды для полива.
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