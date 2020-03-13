В Черновицкой области ввели режим ЧС из-за коронавируса

Украина

В Черновицкой области c 14 марта вводится режим чрезвычайной ситуации, после того как в регионе подтвердился второй случай заражения коронвирусом COVID-19. В области закрываются все объекты, которые способствуют скоплению людей и распространению вируса.

Глава области Сергей Осачук предлагает жителям как можно реже покидать дома. «Максимально оставайтесь дома, максимально сосредоточьтесь на домашнем хозяйстве», — призывает он.

С 14 марта и до 3 апреля в области закрываются все рынки, кроме той их части, где ведется торговля продуктами. Кроме того, в рамках общеукраинского карантина в области ограничена работа кинотеатров, театров, развлекательных центров, спортивных комплексов, саун. Запрещены массовые мероприятия, личные приемы граждан в органах власти.

Напомним, в области подтверждены два случая коронавируса — у вернувшегося из Италии черновчанина (сейчас он в областной больнице) и у жителя одного из районов области. Во втором случае мужчина мог заразиться от жены, недавно посещавшей Италию.

Фото chernivtsy. eu

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter