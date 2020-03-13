Коронавирус в Украине: Зеленский выступил с важным обращением (видео)

Украина

Президент Владимир Зеленский выступил со специальным обращением к нации. Ввиду того, что в Украине зафиксирован первый летальный случай от коронавируса COVID-19, Украина вводит чрезвычайные меры, в том числе закрывает границы.

Зеленский уточнил, что пункты пропуска на границе закрываются с 16 марта.

«Мы закрываем границу для иностранцев. С 00.01 16 марта 2020 года иностранцы не смогут попасть в Украину ни самолетом, ни поездом, ни автомобилем, ни любым иным способом», — заявил президент. Исключение будет сделано для дипломатов, представителей международных организаций, иностранцев с видом на жительство в Украине.

Что касается украинцев, то их Зеленский просит срочно вернуться в страну. «Через трое суток мы закрываем авиасообщение. Вы должны успеть вернуться домой. Всех вернувшихся проверят врачи», — пообещал он.

Оценить эффективность введенных мер планируется через две недели.

Напомним, в Украине зафиксировано три случая заражения коронавирусом, в том числе один с летальным исходом (в Житомирской области).

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