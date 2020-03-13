Происшествия

Ушел в магазин и не вернулся: под Харьковом при загадочных обстоятельствах умер ветеран АТО

В Харьковской области расследуют странную смерть ветерана АТО, бывшего пулеметчика 36-й бригады морской пехоты. 30-летний Александр Фрайтаг из села Лизогубовка под Харьковом пропал 8 марта. Военного видели в магазине в соседнем поселке, после этого на связь пропавший не выходил.

13 марта тело мужчины нашли, судмедэкспертиза устанавливает причины смерти. Супруга ветерана рассказала, что следствие рассматривает в том числе и версию о преступлении. Изучается возможность, что смерть наступила в другом месте, а в Лизогубовку Александра специально привезли.

Журналист Нина Гончарук сообщила в Facebook, что похороны военного назначены на 14 марта. Церемония начнется в 13.00 на Аллее Героев.

У Александра остались жена и годовалый сын.

Напомним, в 2016 году Александр Фрайтаг был награжден орденом «За мужество» III степени. Были отмечены заслуги бойца: с августа 2014 года он нес службу на передовой в районе Широкино, в октябре 2016 года вступил в бой с вражеской ДРГ и был тяжело ранен.

Фото Александр Фрайтаг/Facebook



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