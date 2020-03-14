Украина

Это не внутренний конфликт: экс-министр из Кабмина Гончарука резко ответил Сивохо и Зеленскому

Бывший министр обороны Андрей Загороднюк решил присоединиться к своеобразному «челленджу», который организовали в сети известные ветераны АТО и волонтеры с целью напомнить новоиспеченному «миротворцу» Сергею Сивохо о том, что на востоке страны идет война, развязанная Россией, а не «внутренний конфликт».

«Это не „внутренний конфликт“. Это — агрессия РФ. Все эти годы Россия пыталась стать посредником, а не единственной причиной войны», — написал экс-глава Минобороны, обращаясь к внештатному советнику секретаря Совета нацбезопасности и обороны Сивохо и, очевидно, к президенту Владимиру Зеленскому.

При этом Андрей Загороднюк отметил, что если бы его не уволили неделю назад, то он бы уволился сейчас сам.

Позицию бывшего главы Минобороны горячо поддержали читатели его страницы:

Напомним, что 12 марта Сивохо назвал гибридную войну России на Донбассе «внутренним конфликтом». Сделать он это попытался во время презентации Национальной платформы примирения, за что подвергся физическому воздействию со стороны радикальных элементов, а также осуждению большинства украинцев в социальных сетях. В частности, на неправильное понимание советником главы СНБО сложившейся ситуации указали ветеран полка «Азов» Сергей Тамарин, бывший командир 2 мотопехотной роты 41 ОМПБ Василий Коряк, ветеран-пулеметчик 20 ОМПБ 93 бригады Евгений Терехов, другие ветераны АТО и ООС.

Кроме того, от позиции Сивохо отмежевался и сам секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что причина «миротворческих настроений» Сергея Сивохо стала понятна в пятницу, 13 марта, когда были обнародовано решение Минской группы об учреждении Консультативного совета, в который должны войти наряду с представителями Украины некие «мирные представители ОРДЛО». В Украине идею с консультативным советом восприняли в штыки, назвав это попыткой обелить Россию и вывести ее из-под санкций за агрессию на Донбассе.

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