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Родительская суббота 14 марта: что можно и чего нельзя делать в этот день
Православные верующие 14 марта отмечают Родительскую субботу второй седмицы святой Четыредесятницы. Святой Четыредесятницей называют дни Великого поста, который продолжается ровно семь недель (седмиц).
В это время Православная церковь призывает верующих быть в теснейшем союзе христианской любви и мира не только с живыми людьми, но и с умершими, совершая о них молитвенные поминовения в назначенные дни.
В этот день, кроме поминовения каждого умершего в отдельности, церковь творит поминовение всех «от века преставившихся отцов и братьев по вере, сподобившихся христианской кончины, равно и тех, которые, будучи застигнутыми внезапной смертью, не были напутствованы в загробную жизнь молитвами церкви». Это некрещенные, умершие от абортов, самоубийцы и прочие.
В этот день в церковь следует принести постные продукты и вещи, чтобы церковнослужители могли раздать их нуждающимся. В круге богослужебного года такими днями общего поминовения считаются субботы мясопустная и Троицкая, а также и субботы второй, третьей и четвертой седмиц Великого поста.
Церковь в Родительскую субботу рекомендует воздержаться от излишней скорби. Запрещается писать поминальные записки с именами некрещеных в православной церкви или самоубийц. Большим грехом считается поминать почивших спиртными напитками.
В Родительскую субботу, как в прочем и в другие дни, нельзя плохо говорить о покойных. Также запрещено ругаться, конфликтовать, скандалить и повышать голос. В Родительскую субботу в целом находятся под запретом шумные развлечения.
Как писали «ФАКТЫ», 2 марта у христиан восточного обряда начался самый важный, самый строгий и продолжительный пост в церковном году — Великий. Первые сорок дней Великого поста установлены в подражание Иисусу Христу, который после крещения в реке Иордан от Иоанна Предтечи сорок дней в пустыне строгим постом и молитвой готовился к своему проповедническому служению. А последняя седмица поста — Страстная — посвящена воспоминанию о последних днях земной жизни Спасителя, его крестных страданиях. В общей сложности верующие держат пост семь недель — до Пасхи.
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