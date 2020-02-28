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Великий пост: как провести семь недель и чего нельзя делать до Пасхи (календарь поста)

В понедельник, 2 марта, у христиан восточного обряда начинается самый важный, самый строгий и продолжительный пост в церковном году — Великий. Первые сорок дней Великого поста установлены в подражание Иисусу Христу, который после крещения в реке Иордан от Иоанна Предтечи сорок дней в пустыне строгим постом и молитвой готовился к своему проповедническому служению. А последняя седмица поста — Страстная — посвящена воспоминанию о последних днях земной жизни Спасителя, его крестных страданиях. В общей сложности верующие держат пост семь недель — до Пасхи.

Правила поста

Главное предназначение Великого поста — духовная подготовка верующих к Светлому Христову Воскресению, которое отмечается в 2020 году 19 апреля. Это время очищения души путем покаяния, молитвы, избавления от страстей и пороков. Как и гласит стихира первого дня поста (стихира — от др.-греч. «стихотворная строка», стих — в них проводится тема дня или воспоминаемого события): «Будем поститься постом приятным, благоугодным Господу; истинный пост — от пороков уклонение, воздержание языка, отказ от гнева, разлучение с вожделениями, злословием, ложью и клятвопреступлением. Оскудение всего этого — таков истинный пост и благоприятный!»

Что нужно делать в течение поста

В дни поста христиане больше времени должны уделять церковной молитве. В первую его неделю с понедельника по четверг необходимо посетить вечерние богослужения, на которых по частям читается Покаянный канон Андрея Критского. Если возможности посетить все службы нет, нужно сделать это хотя бы дважды. Канон читается полностью и в среду вечером (1 апреля) на пятой неделе поста. Обязательно надо побывать на богослужениях в четвертую неделю поста — Крестопоклонную, а также в субботу пятой недели (4 апреля) — на богослужении с чтением Акафиста Богородицы (Акафист Пресвятой Богородицы звучит в храмах в 2020 году только в этот день, который так и называется — Суббота Акафиста), а также на литургии Преждеосвященных Даров (она совершается по средам и пятницам). Очень важно помолиться и во время богослужений в Страстную седмицу.

В течение Великого поста существуют субботние дни особого поминовения умерших — родительские субботы, когда во время заупокойной литургии и панихиды можно помянуть всех своих усопших близких. В этом году такие субботы пришлись на 14-е, 21-е и 28 марта.

И конечно, каждый христианин «во исцеление души и тела» должен в течение Великого поста принимать участие (желательно еженедельно) в Таинстве Причастия, установленном Самим Иисусом Христом во время Тайной Вечери.

Надо помнить и то, что вера мертва без конкретных добрых дел и без проявления любви к ближнему. Поэтому нельзя забывать о благотворительности, помогая делом и словом тем, кто нуждается в помощи.

Ограничения в еде

В пост надо делать все возможное, чтобы победить свою духовную лень и постараться очистить душу от грехов. А помочь в этом призвано телесное воздержание, в том числе и ограничения в еде. Монастырский устав предписывает в Великий пост полный отказ от пищи животного происхождения (мясных, молочных продуктов и яиц).

В понедельник, среду и пятницу предписано сухоядение (пища растительного происхождения, которая не поддавалась термической обработке — свежие, сушеные или моченые фрукты и овощи, орехи).

Во вторник и четверг разрешена горячая еда без масла, в субботу и воскресенье — горячая еда с растительным маслом. Дважды в течение этого поста — в двунадесятные праздники Благовещение (7 апреля) и Вход Господень в Иерусалим (12 апреля) — разрешена рыба, а в Лазареву субботу (11 апреля) — рыбная икра.

Вообще-то Типикон (церковно-богослужебная книга, среди прочего, содержащая правила о постах, трапезе и других сторонах преимущественно монастырской жизни) не предусматривает различий между постом монахов, священнослужителей и мирян. Но обычно мирянам разрешено поститься мягче, например, не отказываясь от растительного масла в будние дни. Кроме того, послабление дается больным и пожилым людям, беременным женщинам и кормящим матерям, подросткам, а также тем, кто занимается тяжелым физическим трудом. Для детишек до семи лет достаточно и отказа от сладостей.

Какой вариант ограничений в еде выбрать, каждый может решить, посоветовавшись со своим духовником.

Календарь питания в Великий пост, адаптированный для мирян Первая неделя, 2−8 марта 2 марта, понедельник, — строгий пост, полное воздержание от пищи 3 марта, вторник, — сырые овощи, фрукты, орехи, хлеб (сухоядение) 4 марта, среда, — сухоядение 5 марта, четверг, — сухоядение 6 марта, пятница, — сухоядение 7 марта, суббота, — горячая пища с растительным маслом 8 марта, воскресенье, — горячая пища с растительным маслом, вино Вторая неделя. 9−15 марта 9 марта, понедельник, — горячая пища с маслом 10 марта, вторник, — горячая пища с маслом 11 марта, среда, — горячая пища с маслом 12 марта, четверг, — горячая пища с маслом 13 марта, пятница, — горячая пища с маслом 14 марта, суббота, — горячая пища с маслом, вино 15 марта, воскресенье, — горячая пища с маслом, вино Третья неделя, 16−22 марта 16 марта, понедельник, — горячая пища с маслом 17 марта, вторник, — горячая пища с маслом 18 марта, среда, — горячая пища с маслом 19 марта, четверг, — горячая пища с маслом 20 марта, пятница, — горячая пища с маслом 21 марта, суббота, — горячая пища с маслом 22 марта, воскресенье, — горячая пища с маслом, вино Четвертая неделя, 23−29 марта 23 марта, понедельник — горячая пища с маслом 24 марта, вторник — горячая пища с маслом 25 марта, среда — горячая пища с маслом 26 марта, четверг — горячая пища с маслом 27 марта, пятница — горячая пища с маслом, вино 28 марта, суббота — горячая пища с маслом 29 марта, воскресенье — горячая пища с маслом, вино Пятая неделя, 30 марта — 5 апреля 30 марта, понедельник, — горячая пища с маслом 31 марта, вторник, — горячая пища с маслом 1 апреля, среда, — горячая пища с маслом 2 апреля, четверг, — горячая пища с маслом 3 апреля, пятница, — горячая пища с маслом 4 апреля, суббота, — горячая пища с маслом, вино 5 апреля, воскресенье, — горячая пища с маслом, вино Шестая неделя, 6−12 апреля 6 апреля, понедельник, — горячая пища с маслом 7 апреля, вторник, Благовещение Пресвятой Богородицы, — горячая пища с маслом, рыба, вино 8 апреля, среда — горячая пища с маслом 9 апреля, четверг — горячая пища с маслом 10 апреля, пятница — горячая пища с маслом 11 апреля, Лазарева суббота, — горячая пища с маслом, рыбная икра, вино 12 апреля, воскресенье, Вход Господень в Иерусалим, — горячая пища с маслом, рыба, вино Седьмая неделя, Страстная, 13−19 апреля 13 апреля, Великий понедельник, — сухоядение 14 апреля, Великий вторник, — сухоядение 15 апреля, Великая среда, — сухоядение 16 апреля, Великий четверг, — горячая пища с маслом 17 апреля, Великая пятница, — строгий пост, полное воздержание от пищи до выноса Плащаницы (полотна с изображением Тела Иисуса Христа) во время церковной службы 18 апреля, Великая суббота, — холодная пища без масла 19 апреля, Светлое Христово Воскресение, Пасха — любая пища.

Украинские традиции поста

В народе первый день Великого поста называется «Жилавий понедiлок» — от слова «жиляники». Так называются ржаные коржики — единственное блюдо, которое хозяйки готовят в этот день. К «жиляникам» подают тертый хрен и редьку, а запивают их свекольным квасом. В некоторых местностях называют этот день еще и «полоскозубом», когда водкой полощут рот, объясняя при этом: «Це ми зуби полощемо після Масляної, щоб, борони Боже, не залишилося поміж зубами чого-небудь скоромного!» Еще одно, самое распространенное, название первого понедельника поста — «Чистий понеділок». Во-первых, потому что обед в этот день не варили и потому горшки оставались чистыми. Во-вторых, в этот день было принято не только наводить чистоту в своих домах, но еще и обязательно очистить тело, выкупавшись в реке, бане, в ванне или под душем.

Чего нельзя делать в первый день поста согласно народным поверьям

Надевать после купания новую одежду нежелательно (как и пользоваться новой посудой, если все-таки какая-то еда будет подана к столу).

Женщинам категорически запрещено в Чистый понедельник ходить в гости. Ведь считается, что хозяевам очень повезет, если в их дом в этот день первым войдет мужчина.

Приметы

Существует и погодная примета, которая гласит: «Як у Чистий понеділок погода ясна, то й пшениця уродить рясна».

Существовали приметы и на другие дни Великого поста. Считалось, например, что если на Явдоху (14 марта — день памяти преподобной мученицы Евдокии) идет снег («Явдоха перини витрушує»), весна наступит не скоро.

День поминовения 40 мучеников Севастийских (воскресенье, 22 марта) считался началом настоящей весны. И дети на улице с испеченным специально к этому дню постным печеньем в форме птиц, которое называлось «жайворонки», зазывали птиц, приговаривая: «Пташок викликаю з теплого краю, летіть, соловейки, на нашу земельку! Жайворонки, прилетiте, весну-красну принесiте!».

А в понедельник, 30 марта, на Олекси (день памяти преподобного Алексия, Человека Божия), пасечники в первый раз после зимы выносили на весеннее солнышко ульи с заговором: «Щоб бджоли здоровi були, роїлись, мед носили i з пасiки не втiкали».

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как проводят предпасхальный пост римокатолики. У них пост начался 26 февраля.

Фото Анны ВЫСОЦКОЙ, «ФАКТЫ»

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