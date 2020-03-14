- 10:48 «Нашу страну сливают»: Сенцов жестко высказался о договоренностях в Минске
- 10:40 Сотрудники ООН переходят на удаленную работу из-за коронавируса
- 10:27 В Украине впервые заподозрили коронавирус у детей
- 10:12 В Николаеве фотомодель на Mitsubishi насмерть сбила беременную женщину
- 10:02 Как сделать антисептик в домашних условиях: ВОЗ дала рецепт
- 09:59 Биатлон в Контиолахти: онлайн-видеотрансляция гонок преследования Кубка мира
- 09:59 Доллар продолжит стремительный рост: озвучен прогноз на новую неделю
- 09:34 ФИГУРКА ДНЯ.«Фарфоровые» истории.14 марта 2020
- 09:27 Россию заподозрили в махинациях со статистикой о зараженных коронавирусом
- 09:19 Родительская суббота 14 марта: что можно и чего нельзя делать в этот день
- 09:13 Где смотреть онлайн «Динамо» — «Десна»: расписание трансляций матчей 23-го тура УПЛ
- 09:11 «Коллекторы разослали мои фотографии ученикам и написали, что я предлагаю интим-услуги»
«Нашу страну сливают»: Сенцов жестко высказался о договоренностях в Минске
Украинский режиссер и бывший узник Кремля Олег Сенцов жестко отреагировал на попытки пойти на уступки агрессору. Стремления создать консультативный совет с представителями ОРДЛО, а Россию туда включить исключительно как наблюдателя, Сенцов называет «сливом» страны.
«Все последнее время мы наблюдаем, как сливают нашу страну. Как шаг за шагом меняется риторика власти, — возмущается режиссер. — Нам предлагают то подать воду в Крым, то не спешить в НАТО, то консультироваться с ОРДЛО, а Россию сделать наблюдателем за этим процессом. И как бы все это делается ради гуманитарных целей».
Сенцов напомнил, что точно так же урезались свободы в России, из-за чего государство превратилось в полицейское.
«Когда от достоинства отрезать по маленькому кусочку каждый день, то оно незаметно превращается в подлость. Так Путин шаг за шагом подавлял свободу в России, пока не создал из нее полицейское государство, которое охраняет стадо баранов. Но Украина — это не Московия, здесь есть народ, который знает, как бороться за свою свободу, а на каждом шиномонтаже всегда достаточно старых покрышек», — добавил Сенцов.
Напомним, против идеи с консультативным советом 13 марта выступили некоторые депутаты от «Слуги народа». Они предупреждали, что подобные идеи грозят снятием международных санкций с России. В Офисе президента депутатам объяснили, что решение еще не принято, есть только протокол о намерениях.
Фото Олег Сенцов/Facebook
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух одесситок: — Как вы думаете, наша Розочка станет певицей или танцовщицей? — Думаю, танцовщицей. — Вы видели, как она танцует? — Нет. Мы слышали, как она поет...