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Украина

«Нашу страну сливают»: Сенцов жестко высказался о договоренностях в Минске

10:48 14 марта 2020 55
сенцов
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Украинский режиссер и бывший узник Кремля Олег Сенцов жестко отреагировал на попытки пойти на уступки агрессору. Стремления создать консультативный совет с представителями ОРДЛО, а Россию туда включить исключительно как наблюдателя, Сенцов называет «сливом» страны.

«Все последнее время мы наблюдаем, как сливают нашу страну. Как шаг за шагом меняется риторика власти, — возмущается режиссер. — Нам предлагают то подать воду в Крым, то не спешить в НАТО, то консультироваться с ОРДЛО, а Россию сделать наблюдателем за этим процессом. И как бы все это делается ради гуманитарных целей».

Сенцов напомнил, что точно так же урезались свободы в России, из-за чего государство превратилось в полицейское.

«Когда от достоинства отрезать по маленькому кусочку каждый день, то оно незаметно превращается в подлость. Так Путин шаг за шагом подавлял свободу в России, пока не создал из нее полицейское государство, которое охраняет стадо баранов. Но Украина — это не Московия, здесь есть народ, который знает, как бороться за свою свободу, а на каждом шиномонтаже всегда достаточно старых покрышек», — добавил Сенцов.

Напомним, против идеи с консультативным советом 13 марта выступили некоторые депутаты от «Слуги народа». Они предупреждали, что подобные идеи грозят снятием международных санкций с России. В Офисе президента депутатам объяснили, что решение еще не принято, есть только протокол о намерениях.

Фото Олег Сенцов/Facebook

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