В семье Макгрегора произошла трагедия из-за коронавируса (фото)

Спорт

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор сообщил о смерти близкого человека из-за бушующей по всему миру пандемии коронавируса.

«На днях я должен был объявить миру о значительном пожертвовании благотворительному фонду Tunnel To Towers (поддерживает семьи пожарников, которые погибли 11 сентября 2001 года при террористической атаке на небоскребы-близнецы в Нью-Йорке. — Авт.). Я взял с собой в студию телеканала всю семью, это выступление были готовы транслировать все утренние ток-шоу в США. Перед эфиром мне позвонили и сообщили, что моя любимая маленькая тетушка Энн скончалась. Моя бедная дружелюбная тетушка. Сестра моей мамы. Этот тупой гребаный вирус. Что за хрень происходит? Хорошие привычки, которые мы теперь приобретем после этой дикой атаки: гигиена рук, не прикасаться к собственному лицу. Покойся с миром, Энн Мур, я люблю тебя», — написал спортсмен на своей странице в Instagram.

Напомним, Макгрегор в своем последнем поединке за 40 секунд нокаутировал американца Дональда Серроне. Теперь для проведения реванша с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, которому ирландец проиграл в октябре 2018-го, Конору необходимо встретиться в следующем бою с еще одним американцем Джастином Гэйтжи и победить его.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бывший тренер Макгрегора Джонатан Дарган сел в тюрьму за убийство.

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