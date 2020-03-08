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Спорт

Хабиб согласился на реванш с Макгрегором: что известно

19:39 8 марта 2020 96
Хабиб&nbsp;— Макгрегор реванш
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов назвал условие, при котором готов вновь выйти в октагон против ирландца Конора Макгрегора, которого победил удушающим приемом в октябре 2018 года.

Несмотря на то, что ранее Хабиб исключал возможность реванша с Конором (даже за 100 млн долларов, которые готовы выложить арабские шейхи за проведение такого боя в Саудовской Аравии), сейчас он «сменил гнев на милость».

Как сообщает журналист телеканала ESPN Бретт Окамото, зрители могут рассчитывать на бой-реванш между Нурмагомедовым и Макгрегором лишь в том случае, если ирландец встретится и победит в следующем поединке американца Джастина Гэйтжи — и, естественно, если сам россиянин 18 апреля окажется сильнее другого американца Тони Фергюсона.

Глава UFC Дэйна Уайт очень заинтересован в реванше Хабиба и Конора, поскольку организация может заработать на нем огромные деньги. Но для воплощения этой идет Макгрегору придется пройти по-настоящему серьезное испытание, ведь Гэйтжи три своих последних поединка — против Джеймса Вика, Эдсона Барбозы и Дональда Серроне — завершал нокаутами в первом же раунде.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Хабиб на дуэле взглядов с Фергюсоном назвал соперника тупым и пнул ногой его пояс временного чемпиона UFC.

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